DANAS STIŽE AFRIČKI TROPSKI TALAS: Vrelo za vikend, u ponedeljak čak 36, a evo kad stiže ZAHLAĐENJE!

Nakon dva vikenda koji su beležili pljuskove i hladnije vreme, poslednji neradni dani avgusta prema najavama meteorologa biće veoma topli, a u ponedeljak će biti čak i do 36 stepeni Celzijusovih.

Kako je prethodno najavljeno, uzrok takvim klimatskim pojavama je toplotni talas koji stiže sa severa Afrike i donosi suvo vreme i tropske temperature.

U Srbiji će tako danas jutro biti prohladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 14, u kosavskom području i do 19, a najviša od 31 do 34 stepena.

- Živa u termometru će već sutra preći 30. podeok, a temperatura će dodatno porasti za vikend. Tako nas u subotu u Beogradu i Novom Sadu očekuje 35, a u Kragujevcu i Nišu 34 stepena - kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu.

foto: Reuters

Oni poručuju da će vreme biti stabilno i sunčano, a da će na snazi biti narandžasti meteo alarm.

- Oba dana vikenda će biti sunčana, s tim da će nedelje biti za koji stepen toplija. Neće nas iznenaditi nikakvi večernji pljuskovi i tome slično, čak ni na planinama. Naravno, na onim višim temperatura će biti niža nego u gradovima, te se na Zlatiboru očekuje 28-29 stepeni, a na Kopaoniku 22-33 stepena - dodaju meteorolozi.

Vreme narednih dana



Za dane vikenda i u ponedeljak pretežno sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom u većini mesta oko 35 stepeni. U ponedeljak posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije, a u utorak i u ostalim krajevima osveženje uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom.

foto: Zorana Jevtić

U sredu pretežno sunčano s temperaturom uglavnom u intervalu od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U četvrtak malo toplije, u većini krajeva sunčano. Uveče na severozapadu, a u petak i u ostalim krajevima novo prolazno naoblačenje i osveženje, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu.

Ozbiljniji pad temperautre od četvrka

- Tokom ponedeljka će sa severa i zapada doći hladniji talas, pa u utorak očekujemo osveženje sa prolaznim naoblačenjem i kratkotrajnim pljuskovima. Nemamo još precizne podatke, ali očekujemo ozbiljniji pad temperature od četvrtka - poručuju u ovom zavodu.

foto: Fonet

Da podsetimo, dalje najave meteorologa govore u prilog tome da će meces koji nam sledi biti natporsečno topao, te da bi prava jesen mogla da nastupi tek od sredine septembra.

(Kurir.rs/Blic)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Svi jedva čekamo zahlađenje, ali ono nosi opasnosti za vaše zdravlje!

Kurir

Autor: Kurir