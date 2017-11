OVO SU NOVE KAZNE U SAOBRAĆAJU OD NOVE GODINE: Skuplje kazne, oduzimanje auta i dozvoljeno preticanje na punoj

Nacrt budućeg Zakona o bezbednosti saobraćaja, detaljno pripreman više od dve godine, donosi mnoge novine, među kojima je i dozvola preticanja preko pune linije.

"Velike su izmene kod odredbe o obilaženju preko pune linije", kaže za taj list direktor komiteta za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović.

"Sada će to biti moguće ako se radi o sporim vozilima, na primer traktorima, ali samo ako ne ugrožava bezbednost svih učesnika. Neke kazne se povećavaju, a neke i smanjuju".

Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji bi trebalo da stupi na snagu posle Nove godine, uvešće mnogo strože kazne za vozače koji krše propise, a najdrastičnija mera svakako je oduzimanje automobila za one građane koji se za volanom zateknu sa dva promila alkohola u krvi.



Ograničena je dozvoljena količina alkohola u venama sa sadašnjih 0,3 na 0,2 promila.



Naime, novi zakon o bezbednosti saobraćaja za 15 dana bi trebalo da se nađe pred Vladom Srbije, a zatim i da uđe u skupštinsku proceduru.

Karakterišu ga mnogo strože kazne za vožnju u alkoholisanom stanju, za nepoštovanje ograničenje brzine, preticanje, ali i korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje ili nevezivanje sigurnosnih pojaseva. Za čak sedam prekršaja, među kojima su vožnja dece mlađe od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje, ali i za vožnju bez vozačke dozvole, predviđene su kazne od 100.000 do 120.000 dinara.

- Ovaj zakon donosi velike promene, ali isključivo za nesavesne vozače. Odredba koja je izazvala najviše polemike je deo o oduzimanju vozila svakoj osobi kojoj bude izmereno dva i više promila alkohola u krvi. Automobil će se oduzimati čak i ako pijani vozač nije vlasnik automobila, a jedino će rentakar vozila biti izuzeta iz toga. Onaj ko sedne u auto sa dva promila alkohola, taj više nije vozač već ubica - kaže predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović i dodaje da će nove izmene i dopune podrazumevati i 14 novih članova o obavezama putara da održavaju drumove bezbednim.



Najavljeno je da će po novom zakonu dozvoljena količina alkohola u krvi biti smanjena sa 0,3 na 0,2 promila. Oni koji budu uhvaćeni pijani za volanom ubuduće bi u zatvoru provodili od 30 do 60 dana, umesto sadašnjih 15 do 60 dana, a dozvola će im biti oduzimana na najmanje devet meseci do godinu dana.



Vozačima će od sada biti dozvoljeno preticanje takozvanih sporih vozila kao što su traktori i kombajni i preko pune linije, pod uslovom da to ne ugrožava bezbednost saobraćaja.



PREKRŠAJI ZA KOJE ĆE NOVČANE KAZNE BITI POVEĆANE



1. korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje sa 5.000 na 10.000 dinara



2. vezivanje bezbednosnih pojaseva sa 5.000 na 10.000 dinara



3. zabrana preticanja sa od 6.000 do 20.000 dinara na od 10.000 do 20.000



4. poštovanje ograničenja brzine: kazna za prekoračenje brzine od 10 km na sat u naseljenom mestu iznosila je 3.000 dinara, a sada će biti 6.000 dinara

* Od 21 do 40 km/h kazna je 5.000 dinara, a biće 10.000 dinara

*Od 41 do 60 km/h kazna je od 6.000 do 20.000 dinara, a biće od 10.000 do 20.000

*Od 61 do 80 km/h kazna je od 15.000 do 30.000 dinara, a biće od 20.000 do 40.000



5. Kazna za vožnju u alkoholisanom stanju do 0,5 promila alkohola u krvi biće 10.000



6. Snižava se kazna za isteklu vozačku dozvolu sa od 15.000 do 30.000 na 10.000 dinara

Pojačana kontrola

OPREZNO PORED ŠKOLA



Od kraja avgusta i tokom celog septembra biće pojačana kontrola saobraćaja pored škola. Ministarstvo unutrašnjih poslova je zajedno sa ministarstvom prosvete iniciralo pilot-projekat tokom kojeg će učenici četvrtog i šestog razreda osnovnih škola učiti o bezbednosti u saobraćaju, bezbednosti na internetu, ali i vršnjačkom nasilju, zaštiti od požara, zemljotresa i uopšte o radu policije.

