ŽRTVUJU GLUMCA DA SPASU BAHATOG SNS GRADONAČELNIKA! TRIFUNOVIĆ: Nisam rekao da ću piš.ti po Vučićevom grobu! Ovo je istina!

Optužbe su kulminirale u ponedeljak kada je objavljen snimak gradonačelnika Subotice iz SNS-a, koji je pretio svom stranačkom kolegi. Tada je tvit glumca Sergeja Trifunovića, posle mesec dana, postao razlog da se Saša Janković u medijima optuži za pozivanje na ubistvo predsednika Srbije.

Sve to danas je zaokružio Aleksandar Vučić koji je nadležnim organima zamerio što ne reaguju i zatražio "da ga ne štite". Trifunović kaže da predsednika nije ni spomenuo, a da se tvit odnosio na one koji su diskriminsali Aleksin zakon, i da su Pink i Informer time želili samo da u drugi plan stave Labana.

Kako je u danu kada je psovao i smrću pretio stranačkom kolegi, gradonačelnik Subotice novinarima, umesto objašnjenja, ponudio Sašu Jankovića.

"Da li je to onaj čovek koji hvali i ističe ljude koji uriniraju po grobovima predaka presednika Aleksandra Vučića", pitao je Bogdan Laban, gradonačelnik Subotice, iz redova SNS. Istovremeno kad i gradonačelnik, i TV Pink, na konferenciji Saše Jankovića u Subotici, podsetila je šta je to na Tviteru glumac Sergej Trifunović napisao pre 20-ak dana, reagujući na vest da je slučaj dečaka Alekse Jankovića, koji je izvršio samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja - zastareo.



Novinarka TV Pink, na istoj konferenciji, Jankoviću je postavila pitanje: "Jeste vi ovu konferenciju za štampu zakazali ili ste došli ovde zbog jednog privatnog razgovora ili šta?"

"Žao mi je, ja ću zakazivati konferencije za štampu kada smatram da postoji opšti interes za to, a vi ako smatrate da to nije dobar razlog za konferenciju, nemojte da dođete", odgovorio je na pitanje lider PSG.

Novinarka Pinka: "A je l mislite da je dobar razlog za konferenciju bio kada je svojevremeno rekao... sad zaštitno lice Sergej Trifunović da će pišati po grobu predsednika..."



Janković: "Ne".



Novinarka Pinka: "... Ali vi ste ga podržali? Mislite da nije bilo dobro da tada zakažete konferenciju za novinare i kažete da to osuđujete? "



Janković: "Mislim da nije".

TV Pink je u Dnevniku 29. avgusta za glavnu vest stavio: "Skandalozno! Saša Janković podržao pi.anje po grobu predsednika Aleksandra Vučića".

Dragan J. Vučićević, urednik Informera, dan kasnije je, gostujući na Pinku, rekao: "Ajte da razložimo tu izjavu na proste... Da li je Vučić živ? Jeste. Dakle, da biste, da izvinete, pišali na njegovom grobu, morate prvo da ga ubijete. To je direktan poziv na ubistvo predsednika Republike".

Aleksandar Vučić o tom slučaju je rekao: "Da je to neko rekao za nekog od njih, Tužilaštvo bi do sada pola države pohapsilo, ali kada sam u pitanju ja - to je izgleda dozvoljeno, prirodno i normalno. Neću da vršim nikakav pritisak. Ko Boga ih molim samo nemojte mene da štitite. Samo nemojte mene da štite, da neko mora da ih podseća šta je njihov posao, ali ću da ih pitam, a što ste privodili i hapsili bilo kog drugog za desetostruko manje pretnje".



Poslednja rečenica tvita je parafraza naslova romana "Pljuvaću po vašim grobovima", francuskog pisca Borisa Vijana, kaže za N1 glumac Sergej Trifunović i odnosila se sve koji su odbacili Aleksin zakon.

"Sad ovi jadnici, tipa Vučećević i ekipa, ovi kerberi, oni su to preinačili kao da sam ja rekao pišaću po Vučićevom grobu. Ne! Vučić uopšte nije pomenut... Moje to "pljuvat ću", u mojoj parafrazi Vijana "pišaću na vašim grobovima" značilo je po svima onima koji su doveli do toga da taj zakon zastari. Što je najsmešnije na kraju tog bloga sam i napisao, da je Vučić tu ispao jedini pozitivan lik, jer je bar saslušao tu ženu i uputio je na neke instance, koje su, međutim, rešile da taj slučaj zastari", kaže glumac.

Trifunović je dodao da je o svemu napisao opširan sastav, koji je objavio na društvenim mrežama, da bi objasnio poentu za one koji nisu razumeli.

Cela stvar se odnosila na ljude koji su diskriminisali ono što se zove "Aleksin zakon", ono što se desilo malom Aleksi Jankoviću iz Niša, način na koji je izvršio samoubistvo, kaže Trufunović. On dodaje da su deca koja su ga maltretirala tokom cele godine na kraju prošla s peticom iz vladanja:

"Ne samo da pedagozi, a ja znam šta je pedagog, pošto sam završio Srednju pedagošku školu, ne samo da pedagozi nisu reagovali da to spreče, nego su ta deca dobila petice iz vladanja... Strašno je da ta majka, koja pokušava da inkorporira taj zakon - žena pokušava da spreči vršnjačko nasilje nad ostalom decom, a jezivo je da Maja Gojković, koja je predsednica Skupštine, svaki put kad neko spomene "Aleksin zakon", ona svaki put prekine raspravu, zato što se ovaj zakon, kao i Zojin zakon i svaki koji dolazi od opozicije, automatski odbacuje... Samo je bitno da to dolazi od opozicije, to ne sme da prođe u Skupštini... To je jezivo..."

Trifunović ocenjuje da Vučićević i Mitrović u svojoj još jednoj kampanji, pokušavaju da sklone iz prvog plana Labana, dodajući da iz cele priče "ispada da je gradonačelnik Subotice, maltretirao svog stranačkog kolegu, zato što su Janković i Trifunović pisali tvitove". "Pa, čekajte, to ne množe da prođe ni u zemlji degenerika", kaže poznati glumac.



Novinarka Vesna Mališić kaže da je pitanje kada će, kako kaže, nekoj budali pasti na pamet da ubije Sergeja Trifunovića ne bi li dokazala svoju ljubav prema predsedniku. Hajku režimskih medija zato vidi kao opasno istrzanje iz konteksta.

"Čini mi se, evo sad kad bih ja rekla da će popodne biti kiša, na neki čudan način, bi možda večeras u Dnevniku nekih televizija mogli doći do toga da sam ja, u stvari, htela da grom ubije predsednika ili da pogine u saobraćajnoj nesreći. Mi to nikada nismo imalli, ja jako dugo pamtim medije, takvu situaciju nikada nismo imali - da nam novinari budu bukvalno streljački odredi za svaku javnu reč koja se izgovori", ocenjuje Vesna Mališić, urednica nedeljnika NIN.

Komentarom o slučaju s Tvitera Vučić nije stavio tačku. Već danima najavljuje se njegovo obraćanje na TV sa nacinalnom frekvencijom, na način nezabeležen na srpskim medijima - "Ekskluzivno: Pišaju po Vučićevom grobu, a on prvi put odgovara".

(Kurir.rs/N1)

