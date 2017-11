POSLE TMURNOG JUTRA SUNČAN DAN: Danas i do 18 stepeni, sutra kiša

BEOGRAD - U Srbiji će danas u većini krajeva biti pretežno sunčano, osim Timočke krajine gde će preovlađivati oblačno i tmurno vreme, a po kotlinama južne i zapadne Srbije jutro biti maglovito.

Jutarnja temperatura biće od 0 do 8 C, u južnom Banatu od 10 do 12, najviša dnevna od 14 do 18 C, u Timočkoj krajini od 8 do 10 stepeni.

Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno jak, u južnom Banatu sa udarima olujne jačine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom noći prvo u zapadnim i jugozapadnim, zatim i u ostalim krajevima očekuje se naoblačenje mestimicno sa kisom.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i vetrovito sa umerenim, povremeno jakim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura biće oko 8 C, najviša dnevna oko 15 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u sredu će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Posle podne i uveče u košavskom području jugoistočni vetar u slabljenju.

U četvrtak će biti umereno do potpuno oblačno ujutro i pre podne još ponegde sa kišom. Po podne sa jugozapada stiže postepeno razvedravanje.

U petak i subotu pretežno sunčano. U nedelju i početkom naredne sedmice biće oblačno i hladnije, u višim planinama sa snegom.

