PONESITE KIŠOBRAN: Hladno i oblačno s kišom, i za vikend bez promene

BEOGRAD - Prema prognozi meteorologa u Srbiji će u većem delu biti oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom uz nešto više padavina u južnim krajevima.

Duvaće vetar slab i umeren, istocni i severoistočni. Najniža temperatura od 4

do 8 stepeni C, najvisa od 6 do 10.

U Beogradu će takođe bti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, uz slab i umeren vetar, istočni. Najniža tempratura oko 7, a najviša oko 10 stepeni Celzijusa.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, u subotu će biti oblačno, mestimično sa kišom. U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno u planinama sa snegom, uz formiranje snežnog pokrivača. U ponedeljak sneg je ponegde moguć i u nižim predelima, uglavnom na jugu.

U utorak novo prolazno naoblačenje, mestimično sa kišom i snegom. Zatim, do kraja perioda suvo, u jutarnjim satima magla i slab mraz mestimično, a dnevna temperatura u manjem porastu, saopšteno je iz RHZS.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: AP)

Kurir

Autor: Kurir