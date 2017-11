PRIČA KOJA JE OSVOJILA SRBIJU Sandra Silađev Dinja u invalidskim kolicima: Promene su moguće ako svako od nas želi nešto da poboljša

„RIJALITI U KOLICIMA“ USKORO!!! Dokumentarni film o životu u kolicima u gradu. @sandra.siladjev poziva televizije, novinare, filmske festivale i ostale zainteresovane ljude da me kontaktiraju i da ovu poruku pošaljemo zajedno. Hvala ❤

