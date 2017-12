PORODICA ŽENE KOJA JE INFICIRANA HIV-OM TVRDI: Krili su da ima virus, saznali smo tek POSLE SAHRANE da je bila zaražena! ZA NAS JE TADA PAKAO TEK POČEO

U ime porodice portalu Kurir.rs pismeno se obratila advokatica Gordana Kovačević, koja navodi da je nesrećna žena operisana od karcinoma marta ove godine, te da je posle operacije imala neobične simptome.

"Gospođa koju ćemo zbog prava na privatnost porodice nazvati N.N. je u martu o.g. operisana od kancera pankreasa. Hemioterapiju je počela primati na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici i već posle prvih transfuzija, za koje pretpostavljamo da su bile nužne, bilo je jasno da nešto ozbiljno nije u redu sa njenom krvnom slikom.

Njeno zdravstveno stanje se ubrzo pogoršavalo i to van simptoma osnovne bolesti i nevezano od osnovne bolesti. Ona je često dobijala visoke temperature, imala jezu, drhtavicu, povraćanje, slabost u nogama i slično. Sredinom septembra je 10 dana ležala u bolnici, ali ne zbog kancera od koga je bolovala, već zbog napred opisanih simptoma. Lečili su je jakim antibioticima i krajem septembra su je otpustili kući", kaže advokat porodice.

foto: Foto: Beta/Miloš Miškov

Ona dalje navodi da je žena "polako, ali sigurno i paćenički umirala, ali ne od bolova zbog kancera, već od visokih temperatura koje su znale dovesti do gubitka svesti, bolova u zglobovima, drhtavice i jeze od kojih se znala izgubiti potpuno, povraćanja, kašlja, potpuno je izgubila apetit, svaki dan je kopnila".

Prema navodima advokata, 23.oktobra 2017. supruga pokojne N.N. pozvala je lekarka iz Novog Sada čije prezime nije odmah upamtio, rekavši mu kako je njegovoj supruzi data “pogrešna krv”, te da će ona poslati nekoga da ponovo izvade krv njegovoj supruzi za dodatnu analizu.

Iako su rađene analize, porodica tvrdi da ih niko nije obavestio o rezultatima.

"To je bilo u ponedeljak, da bi u sredu ista doktorka zvala supruga sada pokojne N.N. da će u četvrtak ujutru doneti rezultate krvi porodici, ali mu u četvrtak javlja da moraju uraditi još jednu analizu i da će se ona javiti sledećeg utorka, sa tim što će on morati doći lično u Novi Sad kod njih, u Zavod za transfuziju po rezultate. Još uvek, ama baš niko ne govori porodici, koja je u direktnom i neposrednom kontaktu sa obolelom, da postoji sumnja u HIV. N.N. je preminula sutradan, 27.10.2017. u teškoj temperaturi i sa jezivom groznicom. Uzrok smrti je konstatovao lekar iz lokalnog doma zdravlja i rekao je da se radi o kanceru. Niko nije vršio obdukciju, niti je porodica to tražila, obzirom da u vreme njene smrti i sahrane još niko nije ni sanjao o tome da ona u grob sa sobom osim kancera nosi i virus HIV-a", navodi advokat porodice.

foto: Shutterstock

Za HIV su saznali tek posle sahrane, kako kažu, na sastanku u Zavodu za transfuziju krvi, navodeći da je donor dao lažne podatke o načinu života.

Međutim, tu nije bio kraj komplikacija za porodicu preminule žene. Naime, oni tvrde da ih niko nikada nije pozvao da se testiraju na HIV, iako su bili u čestom kontaktu sa zaraženom, te da su to uradili o svom trošku i srećom, rezultati su bili negativni.

Oni dalje navode da su ljudi potpuno počeli da ih izbegavaju, uglavnom usled straha i neznanja kako se bolest prenosi, te da im je posle smrti nanet veliki duševni bol.

"Od trenutka saznanja da je pokojna N.N. zaražena transfuzijom virusom HIV-a kreće potpuni pakao za celu porodicu pokojne, koji su u potpunom šoku i strahu da su i sami zaraženi telesnim izlučevinama i krvi pokojne. U mestu gde je N.N. živela se ovo pročulo , prijatelji, kumovi, pa i porodica i komšije izbegavaju njihovu kuću, posebno supruga pokojne, kreće njihova stigmatizacija i život im se polako, ali sigurno pretvorio u pakao", dodaje advokat.

Porodica se žali jer nisu imali kome da se obrate i zatraže pomoć, kao i što nisu mogli da se testiraju na HIV osim o svom trošku, pitajući se i "zbog čega su izašli u javnost sa čitavom pričom produbljujući njihove duševne bolove i patnju jer bi umesto priče u novinama bilo svrsishodnije preduzeti sve korake u skladu sa propisima".

"Odakle im podatak da je pokojna N.N. preminula od osnovne bolesti kada obdukcija uopšte nije rađena i od koga su dobili podatke da je lečena najsavremenijim metodama", ističe advokat u ime porodice, pozivajući nadležne na izjašnjavanje.



