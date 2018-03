DA LI JE JEVĐIĆ PREVARIO SRBIJU ILI SE SRBIJA OGREŠILA O NJEGA? TV Prva se oglasila o slučaju koji je celu zemlju digao na noge! EVO ŠTA KAŽU

Redakcija emisije "Život priča" i TV Prva su se, povodom slučaja studenta MIlana Jevđića, se obratila javnosti saopštenjem u kome navodi da je ekipa emisije sagledala sve aspekte priče, i da se u njoj prvenstveno govorilo o mladiću žrtvi sistema, koji je od rane mladosti ostao bez podrške roditelja.

"Prilikom pripreme svake emisije "Život priča" sagledavaju se svi aspekti priče, proveravaju i istražuju sve činjenice i okolnosti do kojih je novinarskim radom moguće doći", navodi se u saopštenju TV Prva, i dalje se nastavlja:

"Činjenica je da je suština priče o Milanu Jevđiću priča o momku u ranoj mladosti, koji ceo život živi bez ljubavi i podrške roditelja. Da je oslonjen na sebe i prinuđen da se sam snalazi u životu. Da se, kao i veliki broj dece u Srbiji, sa borbom za egistenciju upoznao mnogo ranije nego što bi ijedno dete trebalo ikada. Pa, ipak, Milan je student pete godine studija medicine. I, ono što mu niko ne može osporiti - to je samo i isključivo njegov uspeh.

Milan Jevđić nijednog trenutka nije sporio da je dobijao finansijsku pomoć od nekih ljudi. Predočeno nam je da je dobijao pomoć od dr Pavlovića koja je bila uslovljena u šta smo se i uverili uvidom u prepisku i u ličnom kontaktu novinarke "Život priča" sa dr Pavlovićem.

Razloge zbog kojih je Pavlović odlučio da mu pomogne, načine na koje je sagledavao pomoć i očekivanja koja je imao kao uslove za pomoć, nećemo komentarisati.

Takođe nam je tokom pripreme emisije predočeno da je jedno vreme dobijao pomoć od Vesne Popov. Predočeno nam je da je njena pomoć prestala iz opravdanih ličnih razloga pre izvesnog vremena. Popov se obratila javnosti nakon emitovanja i predočila da je njena pomoć nije prestala, nego da je trajala do februara ove godine, u smanjenom obliku.

Kako nismo proverili ovu informaciju, smatramo to našom omaškom i propustom dužne novinarske pažnje i zbog toga se izvinjavamo gledaocima.

Isto tako smo svesni da se putem društvenih mreža i drugih medija plasira i velika količina lažnih informacija o ovoj priči, za koje ekipa emisije zna i stoji iza toga da nisu tačne.

Na kraju, ovo je priča o dečaku napuštenom od roditelja, koji j , i pored svih nedaća, odlučio da završi težak fakultet i da nastavi da živi od svog rada. Milana nisu napustili samo roditelji. Ostao je bez podrške sistema koji bi trebalo da se brine o ovakvim slučajevima i naravno nije usamljen, i to znaju svi oni koji su prinuđeni da žive ili da se leče uz tuđu pomoć", navodi se u saopštenju TV Prva.

Student medicine Milan Jevđić, o kojem je Kurir pisao dok je još preživljavao kao srednjoškolac, izazvao je opšti skandal posle gostovanja u emisiji "Život priča" na TV Prva, kada je izneo svoju životnu priču, zbog koje je cela Srbija zaplakala. Ubrzo se ipak ispostavilo da je istina sasvim drugačija.

U njegovu tužnu priču počeli su da sumnjaju mnogi nakon što se oglasio doktor Dobrica Pavlović koji živi u Švedskoj i tvrdi da je finansirao studenta Milana Jevđića. On je rekao da je sramotno što mladić govori kako nema šta da jede jer ga je on sa suprugom finansirao godinama, i to sa iznosima koji su dovoljni za pristojan život.

Na Fejsbuku se oglasla i Vesna Popov koja živi u Austriji, navodeći da mu je ona slala 500 evra svakog meseca već pet godina, ali je i otkrila kako je saznala da je prevarena.

Javnost se povodom njegovog slučaja potpuno podelila, i dok jedni upućuju reči podrške i saosećaju sa Milanom, drugi su njegovu ispovest dočekali na nož, nazivaju ga lažovom koji ne oskudeva ni u čemu i koji na ovaj način "prodaje" svoju tužnu priču.

Kurir.rs

