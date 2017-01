BOLESNO DETE SPASENO S PLANINE: Sina kroz smetove nosila na rukama!

Prtili smo kroz smetove, od vejavice se povremeno teško videlo išta ispred nas. Mihajla smo nosili u rukama i na konju, a nakon dva kilometra do nas su uspeli da se probiju vatrogasci i da spasu našeg bolesnog sina, za Kurir svedoči Marija Mihajlović iz kladovskog naselja Alun na Miroču.



Hrabra mlada majka je na Božić uz pomoć porodice krenula da se spušta niz zavejanu planinu kako bi njen osmomesečni sin s temperaturom od čak 39 stepeni dobio hitnu lekarsku pomoć. Zbog mećave put je bio neprohodan.



Neizvesnost



- Mihajlo je imao temperaturu 39 stepeni. Lekari su nas savetovali šta da radimo, ali nikako nismo mogli da je spustimo. Zvali smo Hitnu pomoć. Oni su krenuli ka nama, ali su javili da je došlo do udesa i da hitno moraju da se vrate - priseća se nemilih trenutaka Marija i dodaje:

- Uplašili smo se, šta da uradimo u takvoj situaciji... Onda smo pozvali vatrogasce u pomoć i krenuli njima u susret.



Naša sagovornica dodaje i da je mali gorštak Mihajlo sve to vreme bio i te kako hrabar.



Junaci



- Nije glasa pustio. Junak je on! - dodaje Marija uz osmeh.



Milan Rašević, hrabri vatrogasac iz Kladova koji je zajedno s kolegom Dejanom Fasujevićem učestvovao u akciji spasavanja, kaže da su smetovi bili i po više metara.

- Vozilo nam se stalno zaglavljivalo, ali smo bez razmišljanja nastavljali dalje. Nismo se plašili, ali opet nije svejedno, planina je to... Kad smo videli majku s detetom na konju, laknulo nam je. Osmeh buckaste bebe dao nam je dodatnu snagu, pa je povratak bio mnogo lakši - kaže Milan i dodaje da ga raduje što se beba oporavlja i što će uskoro moći kući.



Oporavak



Beba se, kako je medijima saopštila pedijatar dr Marijana Radukanović iz Zdravstvenog centra Kladovo, uspešno oporavlja u bolničkim uslovima i njeno zdravstveno stanje je stabilno.



Za nedelju dana 20 intervencija

ZBRINULI I PROMRZLOG GORŠTAKA



Vatrogasac Milan Rašević kaže da su vatrogasne službe u prethodna dva dana imale tri intervencije, a od početka 2017. preko 20.

- Pre neki dan imali smo slučaj da je jedan stariji čovek iz Petrovog Sela na Miroču krenuo peške da se probija kroz smetove. Njegov sin nas je zvao. Bilo je već veče kad smo ga tražili. Kad smo ga pronašli, bio je već ozbiljno promrzao. Tresao se od zime. Srećom, ubrzo je zbrinut - kaže Rašević.

MEDVEĐA Prva žrtva polarne zime

UMRLA JER POMOĆ NIJE MOGLA KROZ SNEG!



Milojka Perović (53) iz sela Marovca, koje se nalazi uz samu administrativnu liniju s Kosovom i Metohijom, u opštini Medveđa, nezvanično se smatra prvom žrtvom ledenog talasa u Srbiji. Nesrećna žena umrla je na Badnje veče, a sahranjena je juče u tom selu pomoću teške mehanizacije, koja je pročistila smetove. Porodica i meštani optužuju nadležne u Medveđi da, navodno, nisu na pravi način pomogli ovoj ženi kad su njena deca javila telefonom da joj je loše.



Oni kažu da su pozvali oko 17 sati u petak, a da je Milojki pomoć ukazana tek oko 23.30 sati. Iz opštine juče nisu odgovarali na pozive, dok u Domu zdravlja kažu da ekipa te zdravstvene ustanove nije mogla da izađe u Marovac jer je put bio neočišćen. Inače, žena se svojoj porodici požalila na jaku glavobolju, zbog čega su i zvali pomoć. U Dom zdravlja u Medveđi dovezena je mrtva, s dijagnozom akutni moždani udar.



A. Davinić

KUKAVICA Danima tragaju za staricom

NA BADNJI DAN NESTALA U PLANINI



Porodica i komšije od petka 6. januara tragaju za osamdesettrogodišnjom Dragicom Milošević iz sela Rašinlaza, šest kilometara udaljenog od Vučja na planini Kukavici. Nestanak je prijavljen i policijskoj upravi Leskovac.



A. D.

NIŠ Nenad Radić još nije pronađen

KAO DA TRAŽITE LOPTICU U JEZERU!



Potraga za Nenadom Radićem (32) iz niškog sela Gornji Komren, koji je nestao u vejavici u petak ujutro, kad je krenuo po badnjak, nastavljena je i juče. Za mladićem, pored Žandarmerije i pripadnika Sektora za vanredne situacije, traga i više desetina meštana Gornjeg Komrena i susednog sela Huma. Nenadov brat Milibor (35) kaže da je očajan i da tri dana nije oka sklopio od brige za brata.

- Niko ovaj kraj ne zna bolje od mene, ali to vam je kao da tražite tenisku lopticu u jezeru. Pokušavamo da ga lociramo i uz pomoć pasa koje moj brat drži, ali zasad mu nema traga - kaže Milibor. Podsetimo, Nenada, Milibora i još dvojicu prijatelja uhvatila je jaka mećava kad su se vraćali iz seče badnjaka. Milibor i prijatelji uspeli su da se sklone u brvnaru, dok se Nenadu izgubio svaki trag.



R. K.

VRANJE Nadljudska borba za spas

BEBE OD TRI I ŠEST MESECI DOBILE HRANU!



Nakon višečasovnog probijanja snežnih nanosa do prve kuće zaseoka Studena kod vranjskog sela Vlase, za tromesečnu bebu dopremljeni su paketi s mlekom, „pampers“ pelenama i lekovima. Vatrogasne službe u toku jučerašnjeg dana pokušavale su da se probijaju i do druge bebe u tom mestu. Stanovnici Studene još uvek su bez struje i odsečeni od sveta, a put do njihovih kuća neprohodan je zbog snežnih nanosa. U ovom naselju su od 5. januara bila odsečena 23 domaćinstva sa 46 ukućana.



T. S.

DRAGAŠ Drama 8.000 Srba na Kosovu i Metohiji

OD ČETVRTKA BEZ STRUJE!



Oko 8.000 stanovnika Gore na Kosovu i Metohiji od 5. januara je bez struje. Koordinator za saradnju s medijima opštine Gora Nazim Mehmedi izjavio je da su smetovi na putnim pravcima prema selima Zli Potok, Orčuša, Baćka i Lještane visoki i do dva metra, pa su stanovnici već nekoliko dana odsečeni od sveta.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Ružica Kantar