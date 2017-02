OČARANI: Kamila svima priča o Srbiji

Britanski princ Čarls i njegova supruga Kamila, vojvotkinja od Kornvola, posetili su Srbiju pre skoro godinu dana, ali su i dalje jednako očarani našom zemljom i gostoprimstvom, pa lepe trenutke provedene ovde i dan-danas svima prepričavaju!



U to se uverio i major Mustafa Jusufspahić, glavni vojni imam Vojske Srbije, koji je nedavno u Velikoj Britaniji, kao član tročlane srpske delegacije, učestvovao na međunarodnoj konferenciji glavnih vojnih sveštenika, a tom prilikom se susreo i sa vojvotkinjom Kamilom. Ona je za Srbiju imala samo reči hvale.



Koktel i ručak



- Program pomenute konferencije u Britaniji bio je ispunjen bogatim sadržajem, te je tu, između ostalog, bio i ručak i koktel na dvoru Vindzora, gde nam je domaćin bila vojvotkinja Kamila, žena princa Čarlsa. Ona je u razgovoru bila zaista impresionirana Srbijom i njenom skorašnjom posetom našoj zemlji - priča Jusufspahić i dodaje:

- Vojvotkinja Kamila se srdačno osmehnula na pomen reči Srbija i zatim je pričala o srdačnosti naroda gde god da su se pojavili. Pričali smo i o susretu princa Čarlsa sa patrijarhom Irinejem i muftijom Muhamedom Jusufspahićem, mojim bratom.



Promocija Vojske Srbije



Na dvoru Vindzora vladaju stroga pravila, pa pravljenje selfija i samostalno fotografisanje nije dozvoljeno. Naš sagovornik se samo po protokolu fotografisao sa vojvotkinjom Kamilom, ali će fotografije dobiti naknadno.



Inače, konferencija koja je održana u Britaniji najvažnije je godišnje okupljanje glavnih vojnih sveštenika, kapelana i imama iz celog sveta. Srbija je ove godine bila prvi put, jer je versku službu u vojsci obnovila 2013.

- Domaćin konferencije bio je komandant mornarice Ujedinjenog Kraljevstva admiral Filip Džons, a Srbija je bila posebno predstavljena i ukazana joj je posebna dobrodošlica. Ostvarena je značajna promocija Vojske Srbije, kao i njenih kapaciteta u oblasti verske službe - kaže Jusufspahić.



Istorijski trenutak za muslimane

PRVI PUT SE KLANJALO NA BRITANSKOM DVORU



Mustafa Jusufspahić će, osim po susretu sa vojvotkinjom od Kornvola, posetu kraljevskom dvoru Vindzora pamtiti i po jednom, moglo bi se reći, istorijskom događaju:

- Evropski vojni imami zatražili su da se nama muslimanima omogući molitva, te nam je data prostorija na dvoru gde smo to i učinili. Posebno sam počastvovan što su me kolege, vojni imami iz Evrope, postavili da predvodim molitvu. Rečeno nam da se prvi put dešava da se na dvoru Vindzora obavlja muslimanska molitva, što me čini još ponosnijim.