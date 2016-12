STEŽE ZIMA: U Srbiji danas hladno sa snegom, do 6 stepeni Društvo 07:12, 28.12.2016. 2

Vetar će biti umeren i jak, severozapadni, na istoku i u planinskim predelima povremeno sa udarima olujne jačine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: AP

Jutarnja temperatura od -3 do 2C, najviša dnevna od 0 do 6 C.

U Beogadu će biti umereno i potpuno oblačno, hladnije i vetrovito, uz moguću pojavu snega. Vetar umeren i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 1 C, najviša dnevna oko 4 C.

Prema izgledima vremena za sedam dana, u četvrtak će biti umereno i potpuno oblačno i hladno, uz postepeno slabljenje severozapadnog vetra, još ponegde u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Zatim uglavnom sunčano, u petak i subotu u većini mesta ledeni dani, a od nedelje temperatura u postepenom porastu. U utorak naoblačenje sa kišom, koje će uz pad temperature preći u susnežicu i sneg. U sredu oblačno i hladno, mestimično sa snegom.

Autor: Tanjug,Foto: AP