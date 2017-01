UŽAS U KRUŠEVCU: Dok je čekala na red za carski rez BEBA JOJ UMRLA U STOMAKU!?

Ćerku sam, umesto prvog podoja i držanja u naručju, prvi put videla u bolničkoj mrtvačnici! Bila mi je, ipak, najlepša na svetu! Imala je bucmaste obraščiće, gustu kosicu, ručice i nožice su joj bile punačke, a okice zatvorene... U licu je već bila pomodrela, dok joj je pupčanik bio zelen... Ljubila sam je i jedva uspela da se oprostim od nje...Umesto da je odnesem u krevetac, koji smo pripremili za nju, kući sam se vratila praznih ruku - kroz suze priča Dragana Krkić (33) iz Ćićevca, kojoj je 15. decembra beba umrla u stomaku, dok je u bolnici čekala slobodan termin za carski rez!

Dragana kaže da je svojim očima htela da vidi ćerku i uveri se da li je patila pre smrti. Nesrećna porodilja iz Kruševca dobila prioritet za ulazak u operacionu salu tek kada je dete preminulo u stomaku.

- Otišla sam da je vidim pre nego što su je patolozi odneli na obdukciju. Sa mnom je bio i dr Zoran Hadži Ranđelović, koji mi je zakazao carski rez. Pokazao mi je da je beba u predelu prepona imala sirastu masu i objasnio da je to znak da je trpela u stomaku. Uverila sam se da je bila u fazi kočenja, u trenutku kada su konačno izvadili iz mog stomaka! Prioritet za ulazak u operacionu salu dobila sam, na žalost, tek sa mrtvim detetom! - s teškom mukom govori nesrećna majka i priznaje da nije imala snage de preuzme telo svoje ćerke, jer bi je njena sahrana dokrajčila.

- Majka mi je rekala: "Sine, kad dete ne iznosiš iz bolnice kako treba, nemoj ni kako ne treba!" Moj tata je ranije imao dva infarkta, a da sam mu ja donela mrtvu unuku, to sigurno ne bi preživeo. Muž me je savetovao da našeg četvorogodišnjeg sina poštedimo te traume. Sin ne razume šta se dogodilo, ali oseća da nešto nije u redu. Samo trčkara oko mene i umiljava se. Kada ja od bolova legnem, on brže - bolje izuje patofne, popne se u krevet i priljubi se uz mene - priča Kruševljanka, koju pritisak lekara nije pokolebao da povuče krivičnu prijavu.

- Doktror Hadži Ranđelović mi se sto puta izvinio! Dok je sa mnom bio u mrtvačnici, rekao mi je:

"Dušo, molim te, oprosti mi, ako možeš! Mislio sam sve najbolje, ovako nešto mi se nije nikada ranije nije desilo!" Doktor se kao pobožan čovek iskreno pokajao, ali posle svega ne mogu da odustanem od krivične prijave. Meni je žao što će on ispaštati zbog ovoga, ali mi je milion puta teže zbog prelepog deteta, koje sam izgubila. Uspela sam samo kratko da mu kažem: "Neka vam Bog oprosti!" Ništa mi nije rekao niti je mogao da me pogleda u oči, već je samo ćutao pognute glave - kaže na kraju razgovora nesrećna majka.

Telo bebe preneto je na obdukciju, koja će dati odgovor na pitanje kako je devojčica umrla. Lekari su neposredno posle tragedije, prema Draganinim rečima, saopštili porodici "da se sigurno ugušila pupčanom vrpcom koja joj se obmotala oko vrata."

- Mi sumnjamo u ovu verziju i pretpostavljamo da su po bebu bili kobni sedativi kojima su me kljukali u bolnici. Moguće je takođe da se inficirala plodovom vodom zbog prekoračenja termina porođaja ili da se ugušila u karličnom kanalu u grčevitoj borbi da ugleda svetlost dana! - kaže Dragana Krkić i poručuje da neće odustati od krivične prijave protiv lekara dok ne sazna istinu.

U Opštoj bolnici u Kruševcu završen je takozvani unutrašnji stručni nadzor u vezi sa slučajem pacijentkinje Dragane Krkić.

U dokumentu komisije koja je uradila nadzor, do koga je došao, u zaključku piše da se iznenadna smrt ploda dešava u jedan odsto slučajeva svih zdravih trudnica.

“Još ne postoji metoda kojom se ta smrt može predvideti, na šta ukazuju i mnoge kliničke studije u svetu. S obzirom na to da sve ukazuje na urednu uteroplacentnu ili materično - posteljičnu cirkulaciju krvi, kao i fetoplacentnu ili cirkulaciju krvi između bebe i posteljice u ovom slučaju najverovatnije je nastupila iznenadna smrt ploda, što potvrđuje uredno vođena medicinska dokumentacija”, stoji u zaključki komisije.

Prethodno je komisija utvrdila da je trudnica Krkić primljena u bolnicu 12. decembra “radi završavanja porođaja”, kao i da su urađeni svi neophodni pregledi i analize. Istog dana dobija temperaturu i simptome respiratorne infekcije - kašalj i iskašljavanje. Sledećeg dana temperatura joj je već 38 stepeni, pa su urađene dodatne analize i naloženo da se plod prati dva puta dnevno.

Dobija antibiotike i lekove za snižavanje temperature. Sve je bilo u redu sa bebom. Narednog dana trudnicu je pregledao specijalista za respiratorne infekcije i naveo da nastavi s započetom terpijom.

Potom Dragana Krkić, na spostveni zahtev, sa suprugom napušta bolnicu i odlazi kod stomatologa na sat vremena. Već sledećeg dana ujutru više se nisu čuli tonovi bebe, konstatovana je njena smrt, a trudnica porođena carskim rezom, navodi se u nalazima.

