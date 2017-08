KRALJICA BOTOVA PLJUVALA VOJSKU SNS?! Smeju nam se, nesposobni ste, nemojte brukati stranku!

Nakon direktive partijskim poslušnicima da ne kače fotografije s letovanja, Dragana Cerović izdala nova uputstva naprednjačkoj mašineriji

Kraljica SNS botova Dragana Cerović, nakon direktive partijskim poslušnicima da ne kače fotografije s letovanja, uspela je, navodno, da se ponovo obruka, poručivši vernim naprednjacima da se ne svađaju sa protivnicima jer „većina njih za to nije sposobna“!



Naime, javnost je ponovo ostala šokirana mejlom koji je navodno potpisala Cerovićeva, a u kojem SNS botovima daje jasna uputstva kako da se ponašaju da bi od stranke zaradili platu i letovanje.

Lojalnost šefu



- Poštovane kolege, prelazimo na novi način komuniciranja jer je dosadašnja, Fejsbukom i Tviterom, nesigurna, pa nam se dešavalo da prepiske završe u medijima - započinje navodno Cerovićeva mejl koji je upućen vojnicima partije, zaduženim za ostavljanje komentara ispod tekstova i formiranje javnog mišljenja na društvenim mrežama.

- Svi aktivisti su u obavezi da zaprate na Tviteru sve funkcionere stranke i da ih retvituju i lajkuju. Zabranjuje se ulazak u dijalog sa našim protivnicima (osim onih koji su za to određeni) jer većina nije sposobna da to radi na adekvatan način, pa se stranka izvrgava ruglu - kaže Cerovićeva navodno u mejlu, upozoravajući botove da je nabavljen novi softver „koji će kontrolisati i evidentirati aktivnost svakog naloga, te će to biti osnov za nagrade“.



Cerovićeva u mejlu naglašava i da lojalnost „šefu“ mora biti bespogovorna:



Tvrdi da je montaža



- Kada vas pozovemo da budete šefu podrška prilikom neke njegove aktivnosti, svi koji su pozvani moraju se odazvati.



Iako stroga kada je „posao“ u pitanju, ona po svemu sudeći ima i nežniju stranu, pa tako naprednjacima koji iz „objektivnih razloga nisu iskoristili besplatno letovanje preko stranke“ poručuje da se mogu prijaviti i dobiti novac kao zamenu.



Cerovićeva, koju nazivaju i boginjom botova, na svom Tviteru demantovala je da je ovo njen mejl i poručila da je reč o montaži.



E. K.



Privilegije ZA BLAĆENJE DOBIJAJU PLATU I POSAO

Kako je Kurir pisao, botovi za blaćenje naprednjačikih protivnika, pored privilegija kao što je letovanje, dobijaju i plate od oko 80.000 dinara. Dobri stranački vojnici, koji se posebno istaknu komentarima na sajtovima medija ili društvenim mrežama, dobijaju i posao u javnim preduzećima.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO: Kokeza se obogatio na grbači naroda, od aerodroma dobio 32,5 miliona!