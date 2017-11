NA PROLEĆE IZBORI I PROMENA USTAVA: Jorgovanka Tabaković viđena za novu premijerku

Konačna odluka o gradskim i eventualno parlamentarnim izborima biće, kako je to najavio predsednik Aleksandar Vučić, poznata u subotu. Međutim, kako saznaje Kurir, državni vrh uveliko razmišlja da uz te izbore, koji će najverovatnije biti na proleće 2018. godine, raspiše i referendum o promeni Ustava.

- Srbija mora, zbog evrointegracija, što pre da promeni Ustav. Državni vrh je toga svestan i zato će se sada koncentrisati na to. S predlozima izmena će se ubrzo krenuti, u to će biti uključen najširi krug ljudi, a nacrt izmena biće i na javnoj raspravi. Svako će, dakle, moći da kaže šta misli o novinama u najvišem državnom aktu - otkriva izvor Kurira i dodaje:

- Ipak, konačni sud daće građani na referendumu, a procene su da bi najbolje bilo da se za to glasa kad i za novu beogradsku vlast i eventualno novi saziv parlamenta. U vrhu vlasti smatraju da je to najbolje rešenje, a uz to će se i uštedeti novac.



Bojan Klačar iz Cesida kaže da će referendum o Ustavu svakako biti neophodan, a da najave da može biti spojen s glasanjem na beogradskim izborima nisu bez osnova jer su slične izjave dolazile iz Ministarstva pravde.

- Takav scenario je moguć iz dva razloga. Prvo, ustavne promene u delu o pravosuđu moraju brzo da se sprovedu zbog obaveza iz Akcionog plana za poglavlje 23. A drugo su praktični razlozi, koji bi doveli do toga da izlaznost na referendum bude na pristojnom nivou, jer će se spojiti sa zanimljivom izbornom trkom - kaže Klačar i dodaje da bi ipak bilo najbolje da ustavni referendum bude odvojen od izbora, jer se radi o različitim temama i različitim odlukama.



Takođe, izvor Kurira iz vrha vlasti otkriva da je SNS na korak od odluke da, uz gradske, raspiše i parlamentarne izbore, te da su zato čak i radili istraživanje ko bi nakon toga bio idealan premijer, a jedno od mogućih rešenja je Jorgovanka Tabaković.

- Ona se uklapa u profil premijera kakvog želi SNS. A da bi to mogla i da postane, govori i činjenica da joj baš sledeće godine ističe mandat na mestu guvernera NBS - otkriva naš sagovornik.



Tabakovićeva nije želela da komentariše ove navode, a analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje da SNS „ima dosta dobrih kandidata za tu poziciju, među kojima je i aktuelna guvernerka“.

Ana Brnabić, foto: Fonet



POTVRDA Ana Brnabić o vanrednom glasanju

PARLAMENTARNI IZBORI POTREBNI ZBOG USTAVA



Premijerka Ana Brnabić najavila je juče mogućnost parlamentarnih izbora, a kao razlog za to navela je promenu Ustava. Po njenom scenariju, prvo bi išli parlamentarni izbori, pa ustavni referendum.

- Mnogi imaju različite razloge zašto bi trebalo raspisati vanredne izbore, ali meni deluje kao važan razlog to što u okviru poglavlja 23 u pristupanju Srbije EU moramo da prođemo kroz promene Ustava. Atmosfera u Skupštini je trenutno sve samo ne konstruktivna - rekla je Brnabićeva.



Ocenila je i da je važno da zato u Skupštini budu stranke „koje na najbolji način odslikavaju volju građana“:

- Nisam sigurna da je to u ovom trenutku u Skupštini dobro odslikano. Treba videti da li je bolja opcija da se nastavi ovako ili da se pred ustavne promene još jednom proveri volja građana.



Reagovanja



Nada Kolundžija, DS

PODVALA GRAĐANIMA



To bi bila ozbiljna podvala građanima. Na građane bi bila prebačena odgovornost za ustavna rešenja u koja ne mogu da imaju uvid jer još uvek nema nikakvog predloga.



Sanda Rašković Ivić, Narodna stranka

AMA BAŠ SVE DA PROVERIMO



Ako Vučiću trebaju i parlamentarni izbori da bi na krovnoj kampanji „pokrio“ i beogradsku, onda predlažem da se ama baš sve proveri. Tada treba raspisati i predsedničke i lokalne izbore.



Borko Stefanović, Levica Srbije

POTREBNA DUŽA RASPRAVA



Referendum bez duže javne rasprave bio bi uvođenje naprednjačkog oktroisanog Ustava na mala vrata i pokušaj da se lažnom patriotskom pričom mobilišu birači SNS.

Kurir / Boban Karović

Foto: Zorana Jevtić, Fonet

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić , Foto: Fonet