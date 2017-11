BELI PROMENIO PRIČU! Ovo dosad niste mogli da čujete od njega!

Pokret Belog Preletačevića "Beli - samo jako" je posle višemesečne tišine odlučio da se oglasi.

S obzirom na to da je javnost navikla da Beli svoje političke stavove izražava na duhovit i za politički diskurs neortodoksan način, u najmanju ruku neuobičajeno zvuči saopštenje u kojem je krajnje ozbiljno i detaljno objasnio zašto je potpisao zahtev opoziciji Skupštine Srbije da pozove OEBS da uputi punu posmatračku misiju za sprovođenje i održavanje predstojećih izbora.

U toku dva prethodna izborna dešavanja na kojima je pokret učestvovao "imao je prilike da vidi i na sopstvenoj koži iskusi veliki broj nepravilnosti", navodi se u saopštenju.

Podsetimo, Beli Preletačević, alijas Luka Maksimović, i njegov Pokret su 2016. na lokalnim izborima u Mladenovcu osvojili oko 20 odsto glasova, dok je Preletačević bio na predsedničkim izborima 2017. trećeplasirani sa devet odsto, ili oko 300.000 glasova, iza Aleksandra Vučića i Saše Jankovića.

"Želimo da naglasimo da je OEBS na poslednje predsedničke izbore poslao ograničenu misiju za praćenje izbora i to zbog 'kratkog vremena od raspisivanja do održavanja izbora'. Zbog navedenog razloga, ta misija nije imala svoje kontrolore na biralištima, ali njihov izveštaj o izborima, čak i u tako ograničenim okolnostima, obiluje prigovorima koji se tiču zloupotrebe medija i javnih resursa, ograničavanja pristupa nepristrasnim informacijama (uz osvrt i na izostanak kontrole REM-a), netačnosti biračkih spiskova, pritisaka na birače, naročito one zaposlene u državnim institucijama i još mnogo toga. Verujemo da bi puna misija OEBS-a na sledećim izborima imala daleko bolji uvid u raspon nepravilnosti, a nadamo se i da bi njihovo prisustvo 'na terenu' makar delimično uticalo na poboljšanje stanja", navodi se u saopštenju. Dodaje se da građani Srbije imaju pravo na poštene i slobodne izbore.

"Smatramo da je pravičan izborni proces od suštinske važnosti za svaku državu i iako nismo naivni da verujemo da će naredni izbori proteći u savršenom redu i u skladu sa svim zakonima, verujemo da svaki pokušaj da se stanje popravi treba podržati. Ostaje da vidimo kako će Skupština reagovati na ovu inicijativu. Ne vidimo koji opravdan razlog bi vladajuća većina imala da odbije ovakav zahtev, mada ih to nije sprečavalo u proteklom periodu", zaključuje pokret "Beli - samo jako".

"Nema još raspisivanja"



Zahtev Maji Gojković, predsednici Skupštine, da uputi poziv OEBS predat je juče, a potpisnici su PSG, Narodna stranka, Beli - samo jako, Ne da(vi)mo Beograd, Levica Srbije, Nova stranka, Dosta je bilo, Pokret za preokret, SDS i DS. Naš list nije uspeo da sazna da li je sa pisarnice Skupštine zahtev došao do predsednice parlamenta, a na raspitivanje da li se može očekivati da se o ovome zvanično oglase predstavnici vlasti, rečeno nam je da vanredni parlamentarni izbori još nisu raspisani. Odluka vrha SNS o raspisivanju vanrednih izbora zajedno sa beogradskim najavljena je za subotu.

(Kurir.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Došao niotkuda i napravio rusvaj na političkoj sceni: Ko je Beli, a ko Luka Maksimović?

Kurir

Autor: Kurir