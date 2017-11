ODBORNICA SNS TUKLA STARICU (81) NASRED ULICE: Karatistkinja udarala ženu pesnicama u glavu i razbila joj arkadu?!

Marica Krstić (81) tvrdi da ju je 22. novembra ispred opštine Trstenik pretukla Nada Sarić, većnica za sport i član SNS u ovoj varoši, koja je inače nekadašnja evropska šampionka u karateu.



Marica tvrdi da ju je Sarićeva udarala pesnicama u glavu i da joj je razbila arkadu.



Psovala karatistkinju



- Tog dana sam šetala i stala oko 14 sati ispred opštine da se odmorim. Dotična je naišla s kolegom, koji takođe radi u opštini. Izlazili su i ja sam rekla: „Nabijem vas na ku*ac, celu opštinu, svi se kur*ite!“ Rekla sam to polako, nisam vikala. Sarićeva je to čula i pitala me je: „Šta si rekla?“ Potom mi je prišla i počela da me bije. Ostala sam ukopana u mestu, nisam imala snage da se odbranim - priča za Kurir baba Marica.



Inače, Nada Sarić je nekadašnja evropska šampionka u karateu, državna reprezentativka i trener seniorske reprezentacije Srbije, a nakon što je završila sportsku karijeru, nastavila je da trenira decu u Trsteniku u KK „Prva petoletka“, a dugi niz godina bila je proglašavana za sportistu godine Trstenika.

- Ne mogu da opišem taj šok kada me je udarila i razbila mi arkadu. Kad je krenula krv da teče, uplašila sam se. Taj gospodin što je bio s njom je samo stajao i gledao, nije je zaustavio, niti je pokušao da me zaštiti. Dobila sam pet udaraca pesnicom u glavu, a kad me je ona izmlatila onoliko koliko je smatrala da treba, samo se okrenula, mrtva hladna obrisala krv sa ruke i otišla. Sramota je da tuče babu - priseća se jedva suzdržavajući suze Krstićeva.



Iako se incident odigrao tokom dana, niko od prolaznika nije pomogao nesrećnoj starici. Nakon toga, otišla je u Hitnu pomoć, gde je pozvana i policija, koja je uzela izjavu.

- Sve ću da iznesem na sudu, a podneću i krivičnu prijavu. Ona se ponašala kao da sam krpa. Ako sam to rekla, neka me tuži, nek idem u zatvor, a ne da me tuče. Sramota! Ogorčena sam, glava mi je kao bubanj, sve me boli, na lekovima sam za smirenje. Lako je tući staricu kojoj je ostalo malo života - ogorčena je pretučena starica.



Kako tvrdi, Sarićeva joj nije dala prostora, snage, a ni vremena da pokuša da se odbrani.

- Ponašala se kao bokser, umlatila me je... Još sam u šoku i neverici da sam to doživela - zaključuje sagovornica Kurira.



Policiji prijavljen slučaj



Iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Kurir navode da je policiji prijavljen pomenuti događaj i da se trenutno proveravaju svi navodi i činjenice:

- Policija je uzela izjave od M. K. i N. S. i o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Trsteniku, koje je naložilo da im se dostavi izveštaj, što će policija i učiniti.

Nada Sarić negira NISAM NIKOGA TUKLA

Nada Sarić negira da se bilo šta od navedenog dogodilo. Kada smo kontaktirali s njom povodom optužbi Marice Krstić i saopštenja MUP, rekla je da nema komentar i da ne zna ko smo mi, a ni ko je ta gospođa. - Niti sam ja bilo koga pretukla, niti imam veze s gospođom, niti znam o kome je reč. Nemojte da me uznemiravate, imam malu bebu. Nisam imala nikakav incident, čujem za to prvi put u životu - rekla je Sarićeva za Kurir.

