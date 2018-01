ŠEŠELJ ODGOVARA NA PROZIVKE ESTRADNIH ZVEZDA: Bekuta i Macura bi me patosirale!

Naime, prema kvotama na kladionicama za beogradske izbore, Šešelj stoji dosta lošije od Bekute i Macure, koja je čak i javno kazala da je svesna da ima veće šanse od vođe radikala. To je njega veoma pogodilo.

- Veoma se plašim i Ane Bekute i Nade Macure. One su za mene teška kategorija i one bi me začas patosirale. Predajem se unapred - ironično je za Kurir izjavio Šešelj i objasnio da nema smisla da se njegovo ime pojavljuje na kladionicama:

- Nisam kandidat za gradonačelnika Beograda, kakve kladionice, ko me je tamo stavio?! Probajte da uplatite 1.000 evra na mene, pa vidite da li će vam primiti.



Podsetimo, Macura je kazala da zna da ima veće šanse od Šešelja, jer nema mrlju ni u karijeri, ni u životu, ali i nikakav skandal, kao i da bi razbila na izborima jer je „poštena i iskrena“. Ni Bekuta nije bila iznenađena što se bolje kotira od Šešelja.



R. K.

Autor: Kurir