MOGERINI NAKON USVAJANJA STRATEGIJE: Verujem da će Srbija do 2025. biti član EU

Da li će Srbija biti članica EU do 2025. godine zavisiće od toka reformi, od toga koliko Srbija i EU postignu u tom periodu, kao i od toga koliko će Srbija biti odlučna da učini potrebne korake, izjavila je za RTS šefica evropske diplomatije Federika Mogerini.

Ona je, povodom usvajanja Strategije za prijem zemalja Zapadnog Balkana, rekla da se nada i veruje da će se pristupanje Uniji dogoditi do tog roka.

"Da, naravno, nadam se i verujem da je to moguće. Zavisiće od toka reformi, od toga koliko Srbija i EU postignu u tom periodu, kao i od toga koliko će Srbija biti odlučna da učini potrebne korake. Važno je reći i da ovo nije perspektiva samo za Srbiju već i za sve druge u regionu, one koji vode pregovore danas i one koji će pregovarati sutra", rekla je Mogerinijeva.

Upitana kada očekuje da će Beograd i Priština postići sporazum o normalizaciji, ona je istakla da poslednjih meseci vidi "odlučnost Beograda i Prištine da razgovaraju o sveobuhvatnoj normalizaciji koja će se, nadamo se, reflektovati u pravno obavezujućem sporazumu".

"Verujem da je moguće postići sporazum pre isteka mandata, a to znači do kraja 2019. godine. To je rok o kojem sam razgovarala sa dvojicom predsednika, koji su pokazali hrabrost da preduzmu teške korake. Ujedno i rok u kojem mogu da garantujem da će ovaj posao biti učinjen pod mojim vodstvom", istakla je Federika Mogerini.

Ona nije želela da govori o tome šta će biti sadržaj tog sporazuma o normalizaciji.

"Ne bih o tome. Dobra pravila nalažu da se o sadržaju pregovora ne govori dok oni traju. Drugi razlog je što sadržaj i dnevni red određuju dve strane, ne EU. Ne bih želela u ovom trenutku da spekulišem o tome šta će biti sadržaj. To će doći kad bude vreme, uz puno vlasništvo i partnerstvo dve strane. Uloga Brisela nije da nešto diktira, već da podrži i pomogne", rekla je šefica evropske diplomatije.

