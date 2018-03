BRANKO RUŽIĆ O PARTIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Nije greh ako se član stranke imenuje za direktora ako je sposoban

NJEMU JE TO NORMALNO

BEOGRAD - Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kazao je danas da nije za to da postoje partijski kadrovi, ali da "nije greh" da član neke partije bude imenovan za direktora nekog javnog preduzeća ukoliko je on stručno sposoban.

"Nisam za to da postoje partijski kadrovi, ali ako je neko član partije, a ispunjava uslove i može da bude imenovan za direktora nekog javnog preduzeća, pa da li je to greh. Ako je dobar menadžer šta me interesuje da li je član bilo koje partije", kazao je Ružić u emisiji "Pravi ugao" na RTV.

Upitan šta bi bilo ako ta osoba nije sposobna, ali je samo član partije, Ružić je rekao da je to degradacija.

"Živimo u Srbiji i to je suština, ako me pitate da li ima partijskih kadrova naravno da ima", kazao je Ružić i dodao da je Vlada Srbije prethodnih godina "bacila fokus" na javne konkurse i na njihovu validnost.

On je dodao da će se Ministarstvo državne uprave ove godine baviti Zakonom o državnim službenicima, a fokus će biti na konkursima na vd stanju.

Govoreći o beogradskim izborima i rezultatima koje je ostvarila Socijalistička partija Srbije (SPS), Ružić je kazao da je očekivao više glasova, ali da je SPS jedina tradicionalna partija koja je opstala na "političkom nebu Srbije".

"Odgovornost snosimo svi, ali ne mislim da smo napravili katastrofičan rezultat. Očekivao sam oko sedam ili sedam i po procenata, ali dobili smo šest odsto", kazao je Ružić.

