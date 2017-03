CECA ZA KURIR: Deca i ja smo za Vučića! Takav čovek nam treba!

- Nikad javno nisam podržala nijednog kandidata na izborima, jer sam po svojoj prirodi apolitična. Međutim, ovog puta sam stala uz Vučića iz ljudskih, moralnih i patriotskih razloga. Aleksandra lično poznajem već više od 20 godina i upravo ta privilegija da ga dobro znam i kao čoveka lako me je opredelila da mu javno dam svoju podršku - rekla je Ceca za Kurir i dodala:

- Svojim krvavim radom i rezultatima koje je postigao s pozicije premijera dokazao nam je da je pravi čovek za lidera ovog naroda. Pokazao je svoje bezrezervno zalaganje za mir u regionu, finansijski prosperitet naše zemlje i Srbiju zaista stavio na poziciju lidera u ovom delu Evrope.

Neko ko je uspeo da uradi ono što je svakom čoveku najteže - da promeni samog sebe, svakako ima moje poverenje da će biti sposoban da unese promene u svest naroda i one segmente društva i države kojima je promena nabolje nesporno potrebna. Ja verujem i znam da on to može. Time je zaslužio i moju ličnu podršku i podršku cele moje porodice.



Ražnatovićeva nam je otkrila još jedan detalj:

- Moja deca su odlučila da svoj prvi glas na predsedničkim izborima daju upravo Vučiću, i to ne zato što im je bilo ko tako sugerisao već zato što osećaju i veruju da tako treba. I ja ih u tome podržavam.



