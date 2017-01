DAČIĆ O PREDSTOJEĆIM PREDSEDNIČKIM IZBORIMA: Vučić i ja smo dobitna kombinacija!

Vladajuća većina treba da ima kandidata za predsednika Srbije, koji će da pobedi u prvom krugu, a ukoliko Srpska napredna stranka to ne podrži, kandidat Socijalističke partije ću biti ja, rekao je danas lider SPS i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.

Dačić je na rekao da čeka da se lider SNS i premijer Srbije Aleksandar Vučić vrati iz Davosa sa Svetskog ekonomskog foruma da se dogovore da li će imati zajedničkog kandidata na predsedničkim izborima.

"Vučić plus Dačić je dobitna kombinacija. Ukoliko SNS to neće, kandidat SPS ću biti ja", kazao je lider socijalista.

Dačić je naveo i da mu nije jasna kandidatura Vuka Jeremića, jer bi za njega trebalo da glasaju bivši glasači DOS, a politika koju je on vodio u vreme kada je predsednik Srbije bio Boris Tadić nije bila baš u skladu sa politikom DOS-a.

On je rekao i da je Tadić "ostavio sve" što se sada dešava sa Kosovom.

"(Angela) Merkelova je lično priznala meni i Vučiću da ju je bivša vlast u Srbiji prevarila, a sada za sve krive mene i premijera Srbije i krive nas za to što se pregovori vode u Briselu", rekao je Dačić.

O kandidaturi Zaštitnika građana Saše Jankovića za predsednika, Dačić je kazao da je apsolutno nenormalno da on i dalje obavlja funkciju zaštitnika građana, jer to nije politička, već nezavisna funkcija sa koje treba da se kontrolišu političari.

"On je od samog početka, a to nije ni krio bio naklonjen DS i za mene to nije iznenađenje", rekao je Dačić.

Komentarišući izjavu šefa poslaničke grupe DS Gorana Ćirića da je Dačić uplašen zbog osipanja biračkog tela jer sedi u "katastrofalnoj vladi koja je srozala životni standard", Dačić je upitao po kom osnovu je onda on specijalni savetnik direktora "Pošte Srbije".

"Po kom osnovu je Ćirić specijalni savetnik direktora 'Pošte Srbije', ima 190.000 dinara platu i koristi službeni automobil 24 sata", upitao je Dačić.

On je rekao i da Ćirić ima duplo veću platu od njega, a njemu drži predavanje.

"Ako si opozicionar izađi iz toga. Nemoj da sediš u državnom preduzeću. Ima duplo veću platu od mene, on je u javnom preduzeću i meni drži predavanje. Hajde da se zamenimo", kazao je Dačić.

(Tanjug/Pink)

Autor: Foto: Marina Lopičić