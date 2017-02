JEREMIĆ U VRBASU: SNS je kuća čudnih duša

Komentarišući budućeg predsedničkog kandidata SNS-a Aleksandra Vučića, Jeremić je istakao “da je Vučić izdao Vojislava Šešelja - čoveka koji ga je politički napravio i Tomislava Nikolića - čoveka koji ga je doveo na vlast”. „Ako je izdao Šešelja i Nikolića da li možete da pomislite da neće izdati i vas“, naglasio je Jeremić u razgovoru pred više od 200 građana Vrbasa.

Jeremić je poručio da je na predstojećim izborima najvažnijezaustaviti personalizaciju vlasti i države kako ona ne bi bila zacementirana na period od narednih pet godina, ako bi Vučić bioizabran za predsednika Srbije.

Foto: Dado Đilas

„Nisam rekao ni jednu jedinu ružnu reč, niti uputio bilo kakvu otrovnu strelu prema bilo kom opozicionom kandidatu do sada. To nije slučaj i obrnuto, uključujući i Sašu Jankovića. Ja sam rekao i ostajem pri svom obećanju – bude li on u drugom krugu predsedničkih izbora bezrezervno ću ga podržati i neću postavljati za to bilo kakve uslove.Voleo bih da važi i suprotno. Iz nekog razloga nisam još čuo da je to slučaj. Ali čak i da to ne bude slučaj, ja pri svom obećanju ostajem.Ja nisam Aleksandar Vučić, ja ispunjavam svoja obećanja“, naglasio je Jeremić.

On je rekao da bi bilo dobro da postoji jedan front protiv vlasti,i da nema podela, ali da se plaši da se ne nalazimo u situaciji u kojoj je to moguće.

Foto: Nebojša Mandić, Zorana Jevtić

„S obzirom da je to tako i da nemamo izbor i da moramo da se suprotstavimo onima koji nas vode u propast sve dublje, rešenje je da maksimalno podignemo izlaznost u prvom krugu. Onaj ko nije spreman da glasa za mene, već mu se više dopada Janković neka glasa za Jankovića samo da ne glasa za Vučića. Ovo su izbori naroda, ovo nisu izbori ukojima će ključnu ulogu igrati političke partije“, istakao je Jeremić.

http://chats.viber.com/kurir