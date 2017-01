PLJAČKA U RTB BOR: Cvetković i Dulić pevaće u policiji?

Zbog sumnje da je došlo da malverzacija prilikom gradnje topionice i nove fabrike sumporne kiseline u RTB „Bor“ 2011, čime je budžet Srbije oštećen za milionski iznos, pored Mlađana Dinkića, na saslušanje bi mogli da budu pozvani i Mirko Cvetković, tadašnji premijer, ali i nekolicina bivših ministara.



Pomenuta postrojenja svojevremeno su s Dinkićem obilazili i Nebojša Ćirić i Oliver Dulić.



U anonimnoj krivičnoj prijavi, na osnovu koje je Tužilaštvo za organizovani kriminal dostavilo policiji zahtev da izvrši provere, navodi se da je više osoba, među kojima i Dinkić, zaključilo ugovore štetne po RTB „Bor“, i to tako što je firma neosnovano uvećala cene izvedenih radova i fiktivno izvodila radove.



U prijavi se navodi da su nova postrojenja koštala čak tri puta više nego što je bilo dogovoreno. Iako je bilo predviđeno da se sve završi sa 100 miliona evra, iznos je na kraju premašio i 300, odnosno preko 550 miliona evra s kamatama.



Isto tako, sumnja se da je bilo korupcije prilikom odabira izvođača radova. Posao - izgradnja topionice, ugovoren je bez tendera, direktnom pogodbom, a dodeljen je „SNC-Lavalin“, kanadskoj firmi. Studiju o izvodljivosti je domaći institut hteo da napravi za 150.000 evra, ali je odbijen, pa je taj posao dat „SNC-Lavalin“, i to po ceni od dva miliona evra. Dakle, ista ta firma je dobila i posao izrade studije izvodljivosti i gradnje topionice i fabrike sumporne kiseline.



Mirko Cvetković u razgovoru za Kurir kaže da nije dobio poziv za saslušanje, ali da u Vladi postoji dokumentacija o tom slučaju.

- Nisam dobio poziv za saslušanje. Nemam dobrih sećanja na taj slučaj, a sve što je rađeno postoji u Vladinim dokumentima - kazao je Cvetković. Poziv iz policije nije dobio ni Nebojša Ćirić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije, a od marta 2011. i ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

- Odluka je prošla na Vladi. To je finansirala kanadska državna banka. Takve stvari radi više ministarstava, više službi. Ne mogu da se setim koja su ministarstva bila nadležna, to je davno bilo - navodi Ćirić.



Oliver Dulić nije želeo da da izjavu za naš list.



