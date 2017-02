PUCANJ NA SLOBODANA MILOŠEVIĆA U KARAĐORĐEVU: Četvorica pokušala likvidaciju uoči Dejtona 1995.

Dok se Milošević šetao sa Nenadom Batočaninom, drugim čovekom svog obezbeđenja, začuo se pucanj, a njegovi čuvari su sa pukovnikom Perom Kovačevićem, šefom bezbednosti gardijske brigade, ubrzo uhapsili četvoricu muškaraca, naoružanih do zuba.

Saša Rudić, koji je kao pripadnik MUP-a devet godina bio u Miloševićevom obezbeđenju, kaže da su se pokojni Milošević i Nenad Batočanin šetali, kada su čuli pucanj iz puške.

- Radilo se o „remingtonu 223”, koji ubija na pet kilometara. Predsednik Milošević je upitao Nešu: „Šta je, ko to puca?”, na šta mu je on rekao da će proveriti i rekao mu da samo na osnovu zvuka zna da se radi o „remingtonu”. Pukovnik Kovačević, koji je na tom objektu čuvao i Tita, i ja krenuli smo da vidimo odakle je pucano. Uspeli smo da lociramo četvoricu naoružanih ljudi u uniformi i presretnemo ih. Jednostavno smo im se približili i dok su nas videli, za njih je bilo kasno. Bili su u džipu, u uniformama, naoružani, ali mi smo ih razoružali i zarobili. Imali su različito naoružanje i bili su bez dokumenata. To je bilo nešto što bi moglo da liči na atentat na predsedniak Miloševića u Karađorđevu - otkriva Rudić, koji nije hteo da kaže da li su ti privedeni muškarci bili stranci.

On navodi da je osumnjičena četvorka predata nadležnim organima, ali tek nakon više sati, jer im je kasnila pomoć iz nekog razloga.

- To je bila jedina situacija koja je bila nešto što je moglo da liči na atentat. Šta je sa uhapšenima dalje bilo ne znam, jer u to vreme nije bio to moj posao - ostao je zagonetan Rudić.

On o Miloševiću i dalje ima pozitivno mišljenje i ističe da je bivši predsednik sve uradio da izbegne sukob na prostorima bivše Jugoslavije, ali da je druga strana imala drugačije planove.

- Lično sam bio prisutan kada je za stolom Slobodan Milošević generalu Vesliju Klarku rekao: „Gospodine generale, dajte mi papir da potpišem to što tražite, ali da ostavite moj narod na miru!” Klark je nakon toga ustao, okrenuo se i otišao - tvrdi Rudić.

On navodi da Srbiju ne bi ostavili na miru da je Milošević u tom trenutku otišao s vlasti ili da bilo šta drugo uradio.

Rudić naglašava da će zauvek pamtiti reči nekadašnjeg predsednika SRJ Slobodona Miloševića o neprijatelju i obrazu.

- Rekao mi je: „Neprijatelj može da bude toliko jak da ti porobi zemlju, uzme život, ali obraz sam možeš da izgubiš.“ Time je sve rekao - ističe Rudić.

