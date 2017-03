FIJAT 500L NA METAN ISPLAĆUJE SAM SEBE: Srpske kompanije ostvarile OGROMNE UŠTEDE od voznog parka!

Za to vreme, 500 L CNG je stekao poverenje njegovih korisnika, koji su od samog starta imali prilike da se uvere u kvalitete koje nudi ovo vozilo. Glavni aduti verzije sa alternativnim pogonom na metan jesu niska potrošnja i niska emisija CO2, ali i ekonomičnija eksploatacija, koja se ogleda u mnogo pređenih kilometara za minimalno novca.

Veliki flotni korisnici u Srbiji potvrđuju za Kurir da su uštede veoma velike! Model 500 L na metan, između ostalog, našao se i u voznom parku jedne od najuspešnijih srpskih kompanija "MK Group". Kako ističu u toj kompaniji, u kojoj su automobile sa takvim pogonom počeli da koriste pre mesec dana, mesečna ušteda u odnosu na benzinske i dizel agregate iznosi čak oko 50 odsto po vozilu.

- Naša vozila troše oko pet kilograma CNG na 100 km. Utisci vozača su pozitivni, iako se nadamo većem broju benzinskih stanica koje prodaju CNG - navode u "MK Group" i dodaju:

Dobra iskustva sa četvorotočkašima na metan ima i taksi kompanija "Boss taxi", koja metan kao gorivo koristi još od 2008. godine, a u svojoj floti trenutno ima "Fijatove" modele "doblo" iz 2015. sa fabrički ugrađenim CNG uređajima.

- Prosečna potrošnja varira jer više faktora utiče na to, ali orijentaciono se kreće od pet kilograma na otvorenom do sedam kilograma u taksi režimu vožnje. Što se mojih vozača tiče njima metan nije ništa novo, možda je za desetak odsto slabija "vuča", ali to je zanemarljivo. Dobra stvar je to što je ekološki najmanji zagađivač životne sredine - kaže Goran Živadinović, vlasnik "Boss taxi".