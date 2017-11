SLAVNI PEVAČ JU JE OSTAVIO JER JE BILA ČLAN SEKTE! VODITELJKA OTKRILA STRAŠNE STVARI: Pretili su mi i uzeli sav novac!

Voditeljka i glumica Mišel nosi švajcarsko-nemačko poreklo, a karijeru u Italiji je počela kao voditeljka, da bi se potom oprobala i kao glumica i pevačica. Mnoga vrata bila su joj otvorena upravo iz razloga što je bila verenica slavnog Erosa Ramacotija.

Iz braka sa slavnim srcelomcem ima jednu ćerku, dok iz drugog braka sa Tomazom Trusardijem ima još dve ćerke. Petnaest godina kasnije, Mišel je otkrila zbog čega su se Eros i ona razišli. Naime, ona je bila članica opasne sekte, pa joj je Eros postavio uslov.

"Pričali su mi da je Eros loš za mene, ali sam ga ja mnogo volela. Ipak, kada mi je postavio uslov "ja ili oni", izabrala sam njih. Ostavljali su me samu, naterali su me da napustim agenciju i ubedili me da finansiram novu sektu. U jednom trenutku "Clelia" me ubedila da im dam sav svoj novac i pretila da ću umreti ako izađem iz sekte", rekla je Mišel. Priznala je da je Erosa ostavila zbog straha.

Upravo Mišel je bila devojka koju je Eros Ramacoti najviše voleo, pa se drugi put oženio tek u 52. godini, sa italijanskom manekenkom i glumicom Marikom Pelegrineli. Venčali su se 2014. godine i imaju dvoje dece, ćerku (6) i sina (2).

