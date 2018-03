VODITELJKA SLAGALICE GLUMI U SERIJI Kristina Radenković za Kurir: U Nemanjićima me ni majka neće prepoznati

U šali kažem da igram devojku s potoka. Uspešno su me transformisali u ženu iz srednjeg veka. Imam scene s Vojinom Ćetkovićem, a moj lik je razrešenje sezone, objašnjava Kristina Radenković

Glumica Kristina Radenković pre šest godine postala je voditeljka kviza „Slagalica“. Njena razboritost i odmerenost unele su u najdugovečnije TV takmičenje poseban šarm, a Kristina je postala jedno od najvoljenijih lica s malog ekrana.



Deo te energije prenela je i na pozorišnu scenu u predstavi „Seks bomb“, a uskoro ćemo je gledati i seriji „Nemanjići - rađanje kraljevine“.

- Dugo nisam snimala ništa za TV i s radošću sam prihvatila poziv da budem deo ekipe. Moj lik nema ni ime (smeh). Igram devojku s potoka, a možda me ljudi neće ni prepoznati. Uspešno su me transformisali u ženu iz srednjeg veka. Neće ni majka da me prepozna (smeh). Imam scene s Vojinom Ćetkovićem. Moj lik je razrešenje sezone. Ona donosi vesti Stefanu Prvovenčanom. Ne bih ništa više otkrivala i kvarila publici ugođaj.

Da li se vama dopada serija?

- Veliki sam fan „Nemanjića“. Uživam da gledam seriju.



Protekle nedelje medijsku prašinu podigla je vaša uloga u predstavi „Seks bomb“.

- Nisam se obnažila u predstavi. Izgledam kao svaka druga devojka u klubu. Nikad ne ističem svoj seksepil, a za mene je više manje. Tri su razloga što sam se vratila na scenu. Jedan je producent i reditelj Rade Vukotić, drugi moja Marija iz „Slagalice“, a teći partner Nikola Ivačkov. On je moj glumac i ja sam mu šef.



Umalo da vratite ulogu nakon prve probe. Zašto?

- Vrlo sam po prirodi konzervativna. Skidanje u mini-haljinu mi je bilo poslednje što ću da uradim. Verovatno mi se sad svi smeju. Obučenija sam u predstavi nego na plaži. Međutim, moram da vodim računa sada kao majka šta radim.



Glumu ste završili u Novom Sadu. Da li ste prijemni prošli lako?

- Spremala sam se pola godine za prijemni i primljena sam u klasi Bore Draškovića. Na prijemnom su me prekinuli i mislila sam da im se uopšte nisam dopala. U užem izboru mislila sam da nemam šanse, a onda sam na listi videla svoje ime kao prvo od devojaka.



Najzvučnije ste ime iz te klase.

- Nisam prepoznatljiva po glumi, već zbog televizije.

Pre RTS nekako je Sombor bio vaša baza. Da li vam fali gluma?

- Ne. Stalno sam u pozorištu i bacila sam se u producentske vode. Mama mi je nakon premijere „Seks bomba“ rekla da joj je žao što sam zapostavila glumu. Meni nije žao. Nisam rođeni talenat. Imam ga, ali mi treba mnogo rada. Fale mi predstave u nogama, a nisam uspela sebi da otvorim neki pozorišni put u Beogradu. Televizija me ispunjava. Sombor je tada, a i danas pravi grad za mladog glumca. Imaju po pet premijera godišnje. Meni se na početku karijere posrećilo da igrom sudbine pobedim u emisiji „Evropsko lice“ i da budem jedan od voditelja Evrovizije u Beogradu. Posle sam postala deo „Slagalice“.



Kako biste prošli u kvizu kao takmičar?

- Teško bi mi pao poraz. Međutim, osećala bih se kao i svi kad prvi put sednu u tu stolicu.



U uzorima DIVIM SE DIKAPRIJU

Ko su vam bili glumački uzori? - Nisam se nikom divila od glumaca. Moji su kod kući gledali strane TV stanice. Volim Dikaprija i Fajnsa. foto: Profimedia



