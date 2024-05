"KRALJ JE SVOJIM ZAPOSLENIMA IZRIČITO NAREDIO OVO" Hari hteo da pruži ruku pomirenja, a zapravo je izazvao užasan KONTRAEFEKAT

Vojvoda od Saseksa pozvao je kralja Čarla, princa Vilijama i Kejt Midlton da dođu na obeelžavanje jubileja. Monarh se vratio javnim dužnostima nakon što je pre tri meseca rečeno da boluje od raka. Poziv princezi od Velsa možda je upućen kao znak dobre volje i želje da se problemi reše, ali i podrške i poštovanja jer je bilo malo verovatno da će se Kejt zbog svog zdravstvenog stanja pojaviti na događaju.

Najavljeno je da će se Kejt Midlton koja boluje od karcinoma pojaviti na javnim događajima, kada joj to zdravstveno stanje dozvoli. Očekivati da to bude na događaju princa Harija posle svih skandala, prilično je nerealno, i kada se izuzme njen veliki zdravstveni problem.

Princa Harija podržala je u Londonu porodica njegove majke princeze Dajane. Na događaju je bio i glumac Demijan Luis koji je recitovao pesmu Vilijama Ernesta Henlija "Invictus", po kojoj je prinčeva organizacija dobila ime.

Ovo se navodi kao razlog zašto se Čarls nije sreo sa Harijem.

Dok je trajao događaj u katedrali, Čarls je bio domaćin zabave u bašti Bakingemske palate u Londonu. "Kralj je naredio svim zaposlenim članovima kraljevske porodice uključujući princezu Anu i princa Edvard da prisustvuju zabavi sa 5.000 ljudi u palati" , rekao je stručnjak za dvor Tom Skajs za Daily Beast.

Izuzetak od ovoga bili su Kejt i Vilijam. Na svečanosti u palati bili su i kraljica Kamila, vojvotkinja od Edinburga, vojvotkinja od Gločestera.

Princ Vilijam je obavio ovaj službeni angažman. A ovo se navodi kao dodatni razlog zašto kralj nije podržao Harija: "Čarls je sasvim jasno dao do znanja da je spreman da bude prijateljski nastrojen i podrži Harija u svojstvu privatne osobe, kao njegov otac, ali neće ponovo uložiti autoritet kraljevske institucije zbog Invictus games".

Ipak, nije se desio ni privatni susret, da li se i to posmatralo kao potencijalna promocija i podrška takmičenju? Mnoge je iznenadilo veliko ne monarhije upućeno Hariju i njegovoj organizaciji.

"Invictus je upravo ona vrsta organizacije koju bi kraljevska porodica trebalo da podrži. Ako će se ikada izgraditi most Harija i porodice, Invictus je most sa kojeg to treba graditi i oni bi trebalo da krenu tim putem i urade to", poručio je izvor.

Smatra se da nije pošteno što dvor nije podržao Invictus games. "Izričito je osnovana kao organizacija koju je odobrila kraljevska porodica, a sada su stvari drugačije". Ranije je monarhija davala podstrek ovom događaju.

