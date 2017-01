SEKA SABLIĆ BEZ STRUJE I VODE: To je moja privatnost! Pop kultura 15:07, 21.01.2017. 2

Seka u svojoj kući u Crnoj Gori najčešće provodi vreme tokom leta i priznaje da je tamo pronašla mir i spokoj.

"Iskreno da vam kažem, ne volim da govorim o Rosama jer to je zaista moja privatnost. Ali kada se već toliko pominju u raznim intervjuima, reći ću vam. Svaki dan u Rosama počinje borbom za opstanak. Luštica je poluostrvo, a ima sve karakteristike ostrva. Rose nemaju nijednu prodavnicu hrane, nema vode, često ni struje. Kad padaju kiše, to su potopi sa olujnim vjetrovima koji kidaju sve, tendu, kanape, ruše crepove i stalno nešto popravljaš, čistiš, radiš, dočekuješ kombije sa hebom. Ali zato imam divan pogled sa terase na čarobno more, čemprese ispred prozora, vidim sunce, mesec, zvezde".

foto Dado Đilas

Autor: Foto: Damir Dervišagić