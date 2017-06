OVO JE NJENA PRIČA: Maltretirali su je zbog debljine, a danas je najpoznatija blogerka u BIH i zarađuje na svom izgledu!

Sabrina Tubić, najpoznatija modna blogerka u Bosni i Hercegovini, od svog posla živi jako dobro, mnogo putuje a na Instagramu ima gotovo pola miliona pratilaca.

Ipak, njen životni put nije bio nimalo lagan i priznaje da je godinama trpela vršnjačko nasilje i da su je deca u školi maltretirala zbog debljine.

"Bila sam debela, imala sam perut u kosi, nisam bila kao lepe devojčice koje imaju ravnu kosu i svetle oči. Zbog toga sam postala predmet vršnjačkog nasilja u školi. Deca su me nazivala ružnim imenima, govorili su mi svakakve gadosti. Svaki dan sam dolazila kući uplakana", priznaje u svom videu na poznata blogerka.

"Moja mama je to primetila, pa odlučila da joj kažem šta se događa. Pao mi je kamen sa srca. Jednom sam se vraćala autobusom kući iz muzičke škole, a grupa koja je sedela iza mene počela je da me zadirkuje. Bacili su mi papire i nazivali me raznim pogrdnim imenima, a najglasniji je bio jedan dečak. Svi u autobusu su se smejali. U trenutku sam se okrenula i rekla: 'Ok, ja sam takva kakva jesam, ali pogledaj sebe na šta ličiš, kao slamka si", kaže Sabrina i dodaje da joj je trenutak u kojem je shvatila da se od maltretiranja može braniti sama potpuno promenio život.

Video u kojem je opisala svoju priču iz detinjstva pogledalo je više od 165 hiljada ljudi, a snimila ga je s ciljem da pomogne deci koja trenutno proživljavaju slične stvari, kako bi ih lakše prebrodili.

Kurir.rs/Tuzlanski.ba