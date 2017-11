INAT ILI NEŠTO DRUGO: Evo zašto žene izgledaju lepše nakon prevare

To ste do sada sigurno primetili, na drugima ili na sebi, ali znate li zašto žene počnu izgledati bolje nakon takvog događaja u životu? Važi mišljenje i često tačno kako žene nakon prekida veze, a posebno prevare, promene nešto na sebi.

Često promene i sebe, ali najčešće prvo promene nešto na sebi, kao npr. boju kose ili frizuru, krenu u teretanu i slično te počnu izgledati bolje nego ikad. To ste do sad sigurno primetili, bilo na drugima ili na sebi, ali znate li zašto žene počnu izgledati bolje nakon takvog događaja u životu?

Naime, kada je žena prevarena, ona to shvata kao takmičenje. Time što menja svoj izgled, žena želi vratiti šansu u svoju korist u tom takmičenju. Takođe, žene često krive svoj izgled za prevaru partnera, jer oni uglavnom varaju s mlađim i lepšim ženama, odnosno onima koje više pažnje posvećuju svom izgledu, tvrde psiholozi.

foto: Profimedia

Drugim rečima, popravljanje izgleda nakon prekida, a posebno prevare, znači prihvatanje krivice za prekid. Kada muškarac prevari ženu, ona se počne osećati loše i reaguje tako da menja izgled, jer veruje da on to ne bi uradio da se ona više sređivala. To je apsolutno pogrešno mišljenje, jer sva krivica bi uvek trebala biti na preljubniku, a ne na prevarenoj osobi.

Ali, s druge strane, ova promena nakon preljube nije loša, jer može pomoći ženama da postanu svesne sebe i nastave dalje u potrazi za svojom identitetom.

"To je manifestacija želje za napredovanjem i unapređenjem sebe i delova ličnosti za koje žene misle da su ih izgubile u vezi. Često s promenom izgleda utičemo i na promenu unutar sebe", zaključak je psihologa.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/Index, Foto: Shutterstock, Profimedia)

