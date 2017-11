DOBROG MUŠKARCA JE NAJTEŽE VOLETI: Evo zbog čega je to tako

Ljubaznost je deo njegovog gena i njegov moralni kod, skup vrednosti i prioriteti koje ceni kojima će uvek postupiti u skladu sa svojim standardima. On vam nikada neće lagati kako bi vas poštedeo loših osećaja, on će zapravo učiniti mnoge stvari koje će vas i naljutiti i pogoditi. Ali verovatno se nećete moći naljutiti na njega, jer on je dobar čovek.



Dobar čovek je čovek koji će se javiti svojoj bivšoj devojci kada je s vama u društvu, jer on nema šta da krije. On zna da je ona u strahu i da ne bi nazvala da nije nešto bitno, a on je dužan kao dobar čovek učiniti sve što može da pomogne čak i kada njegovi postupci za druge bivaju nelagodni.

Dobar čovek će staviti želje svojih prijatelja i porodice ispred njegovih vlastitih potreba, čak i kada on priznaje da se njegovi prijatelji i porodica ponašaju manipulativno i sebično, jer dobar čovek je uvek veran.

foto: Profimedia

Ona žena koja će provoditi vreme s takvim dobrim muškarcem, nikada se neće uzrujati, jer kako se iko može naljutiti na takvog dobrog muškarca? Svaka žena zna da je u današnjem svetu odnosa i ne-odnosa, čisti dar takve otvorene komunikacije i pravi blagoslov, čak i kada boli. Biti s dobrim muškarcem u vezi je teško, ali s druge strane u ovom svetu laži, preljuba, frajerstva, pronaći i zadržati takvog dobrog čoveka je sreća.



On brine za porodicu, on brine za ženu koja ga osvoji, on je nežan, on uvek ima reči utehe, on brine da je uvek svima dobro, jer zna da je zahvalnost na malim stvarima otvoreni put prema dobitku velikih stvari na kojima će biti još i više zahvalan. Što čini još težim preboleti takvog čoveka. Dobar čovek će vas promeniti jer uz njega ćete uživati. Satima ćete smisleno razgovarati, a u tim minutama videćete kako ne provodi vreme s vama zbog bilo kog drugog razloga, osim njegovog istinskog interesa za vas i vašeg mišljenja.

foto: Profimedia

I tako će taj dobar muškarac, usprkos svojim manama i ponekad iritantnim dobrim navikama, postaviti lestvicu tako visoko, da svaki sledeći koji naiđe neće moći da je dosegne. A budući da je gotovo nemoguće naljutiti se na tako dobrog muškarca, teško da ćete ga moći i preboleti. Pomalo dosadan po dobroti, pomalo naporan jer toliko brine, pomalo iritantan zbog svojih ljubaznih gestova.

Ali možda nije stvar u njegovoj dobroti, već u vama jer niste pre naleteli na takvog gotovo nestvarnog muškarca. Možda ćete ga i upoređivati s novim ljubavima. Nemojte se začuditi ako i dalje pamtite njegov datum rođenja iako ste prekinuli pre godinu dana. Dakle, istina da je pronalaženje dobrog čoveka jako teško, ali biti u vezi s takvim čovekom je čak i teže, dok gubitak njega je jednostavno nemoguće – nemoguće za zamisliti, nemoguće prihvatiti, a pogotovo je nemoguće pustiti.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Srbijadanas, Foto: Profimedia)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Budite mudri i sačuvajte ljubav: Ovih 5 stvari iz vaše veze ne otkrivajte čak ni najbližem prijatelju

Kurir

Autor: Kurir