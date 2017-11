PET ŽENA KOJE SU PARTNERIMA PROGLEDALE KROZ PRSTE: Ovakav je zaista život posle prevare!

Druga šansa nije uvek opcija, a evo šta kažu žene koje su dragom progledale kroz prste.

Ivana(27)

- Odlučila sam da mu ponovo jerujem i stvarno sam se trudila da održim to obećanje. Ipak, vremenom su ponovno počele da stižu poruke kojima je i prošli put sve krenulo, a nakon nekog vremena više nisam htela da ih ignorišem. Pogledala sam u telefon i shvatila ono što sam duboko u sebi već znala. Varao me je kad god je stigao, s kim je god stigao. Više ne dajem druge šanse takvim tipovima, ali mi nije jasno zašto je u svemu tome želeo i vezu sa mnom.

Marina(24)

- On se stvarno popravio i nije mi dao razlog da ponovno sumnjam u njega, ali jednostavno nisam mogla da pređem preko prevare. Svaka žena sa kojom je pričao bila mi je sumnjiva, svaka poruka koju bi dobio mi je stvarala stres. Na kraju smo raskinuli.

Marija (32)

- Prevario me u najdelikatnijem trenutku. Dok sam čekala naše prvo dete, to je napravilo ogroman problem. Tek smo počeli, a ja sam saznala tako nešto. Pravila sam se zbog svega da ga razumem, nije mogao tako lako da se oslobodi nekih navika. Ali, deset godina sam ga mrzela u sebi. Našla sam ljubavnika, razveli smo se tek posle 12 godina braka. Ne znam kako da objasnim, ali ni to me nije do kraja učinilo srećnom. Bila sam jako dugo povređena. Sada smo moj bivši i ja opet zajedno. Čekam treće dete i silno se radujem zbog toga.

Lana(27)

- Oprostila sam prevaru, ali samo zato što se dogodila u trenutku kad smo se jako svađali oko toga hoćemo li da se iselimo iz države ili ne. Odlučila sam da mu dam još jednu šansu, a danas živimo u inostranstvu i planiramo venčanje. Za mene je druga šansa bila super izbor, ali to ne znači da je i za druge.

Jelena(41)

– Moj muž me prevario posle 15 godina braka. Nije mi odmah priznao, to je bila samo kombinacija za jednu noć. Čim je rekao šta ga muči, znala sam da ga konačno imam u šaci. Nije mi palo na pamet da se razvedem, jer je bio dobar otac našoj deci. To što je meni bio loš muž i što je naša ljubav negde zapela, bio je samo moj problem. Odlučila sam da ostanem s njim, a njega svaki dan peče savest. Konačno dobijam sve što sam godinama želela, a način je naravno pogrešan. Ali, ja sada uživam. Pažljiv je, pokazuje svoja osećanja, mnogo radi na našem odnosu. Možda sam pogrešila, ali za sada funkcionišemo.

