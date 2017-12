VERENIK JE GODINAMA KRIO PRLJAVU TAJNU: Zazvonio mu je telefon, javila sam se i čula najgoru moguću stvar!

Naime, 35-godišnji Taj je redovno koristio usluge prostitutki iako je pet godina bio veren s Viki. Ona nije znala ništa o njegovim izletima dok jednog dana nije dobila poziv, i to s njegovog mobilnog. Ispostavilo se da je Taj tokom seksa s prostitutkom slučajno nazvao svoju verenicu, a ona je imala šta da čuje.

Neverni partner je plaćao 130 funti prostitutkama za seks, dok je za verenički prsten izdvojio 10 funti manje.

Viki je nakon toga proverila njegove telefonske pozive i shvatila da on zapravo sve vreme plaća za seks. Kada ga je suočila sa onim što je saznala, on joj je kazao kako je to učinio samo jednom nakon masaže da bi dobio "srećan završetak".

"Doslovno sam čula kako me moj verenik vara. Bila sam u isto vreme i besna i tužna. Srce mi je prepuklo, ali bila sam crvena od besa", ispričala je Viki Kenvord, koja je Taja upoznala 2013. godine dok su oboje radili na jednom gradilištu. Par se verio još 2014, ali tek ove godine Viki je postala sumnjičava.

"Stalno je bio na telefonu i nije mi dopuštao da vidim šta radi. Nekih noći satima ne bi došao kući, a ne bi mi ni objasnio gde je bio", rekla je ona. Kada je saznala šta radi, Taj ju je uveravao da je bolje što ju je varao s prostitutkama.

"Pravdao se da mu one ništa ne znače, da je to samo seks", ispričala je ova devojka koja je nevernog dečka ostavila i sada je u potrazi za novom ljubavlju, ali s nekim ko ne uživa u plaćanju seksa.

