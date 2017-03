ISPOVEST ISKORIŠĆENE DEVOJKE KOJA JE RADILA U BUTIKU: E dosta je! Radimo po 13 satu a ne plaćaju nas

"Ja sam jedna od mnogih devojaka koja je zbog potrebe za poslom počela da radi u jedom butiku. Prvo mi je bilo rečeno da je probni rad 5 dana, sa radnim vremenom od 12 do 21 sat, kao i da će mi probni rad biti plaćen.

Nakon što sam odradila 5 dana probnog rada, poslodavci nisu ništa spominjali, tako da sam nastavila sa radom. Odredili su mi da radim po 8 sati u toku dana, a onda ponovo me vraćali na probni rad od po 9 sati dnevno. Radila sam 20 dana bez ijednog slobodnog dana od 11, 12 ili 13 sati pa sve do 21 sat.

Potpisala sam ugovor 10. marta, da bi mi odmah sutradan tražili da vratim ugovor. Na ugovoru je pisalo da radim 4 sata za 220 KM, što je laž i varanje države. Otkaz preko telefona bez objašnjenja sam dobila 13. marta.

Kada sam pitala, kada da dođem po zarađeni novac rekli su da će odlučiti hoće li mi uopšte biti isplaćen. Pitala sam za razlog otkaza, nisu imali odgovor, samo su rekli da će sve devojke tako biti otpuštene. Opet sam pitala za svoj novac, rekli su mi da će mi biti isplaćeno onoliko koliko direktor odluči.

Razgovarala sam sa nekoliko devojaka, koje su radile u istom butiku. Neke su radile 7 dana, neke 15 (moja rodica), neke dva meseca, i to svaki dan po najmanje 9 sati. Nijedna od tih devojaka nije bila isplaćena. Dobijale su otkaze jer se navodno nisu dopale gazdama. Praksa firme je da se dve devojke zaposle, a da se ostale menjaju kao jeftina radna snaga.

Ne dozvolimo da se ovo nastavi. Naš rad treba da bude plaćen! Pročitajte zakone i obaveze, zaštitite se barem time. Obećavam vam da neću stati na ovome i da ću zbog svih nas prekinuti ovu njihovu politiku. Ćutimo i trpimo, to je naš najveći problem. E pa dosta je…"

