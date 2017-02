STAVITE JE NA PRVO MESTO: U ovih 7 situacija DRUGARICA mora biti važnija od DEČKA!

Ovih sedam situacija ne smete da izbegnete ako imate mnogo dobru drugaricu uz vas. Budite tu kada njoj treba da izađete u susret.

1. Kad raskine dečkom

Vašoj najboljoj prijateljici sigurno ćete trebati nakon raskida sa dečkom, naročito ako je on taj koji je raskinuo. Bez obzira je li je iznenadio ili je naslućivala kraj sigurno je da joj treba njena prijateljica da je sasluša i uteši.

2. Kad ona ostavi dečka

Pa čak i ako vam se dečko vaše najbolje prijateljice nikada nije sviđao i mislite da je to što ga je ostavila najbolje što je napravila u životu, nemojte likovati zbog kraja njihove veze i govoriti joj kako je super što ga se je rešila već joj pružite podršku na način koji je njoj potreban. Bez obzira što je ona inicirala prekid i što zna da je tako najbolje – sigurno joj nije lako.

3. Kad je prošlo šest sedmica od vaše poslednje kafe ili izlaska

Nikada nemojte zaboraviti na ispunjenje koje vam donose ženska druženja. Ako ste zadnji put s prijateljicom bili na kafi ili u večernjem izlasku pre mjesec i po, vreme je da to ponovite. Ne dopustite da prođe previše vremena.

4. Kad ste se posvađale

Vrlo je verovatno da ćete poleteti u zagrljaj voljenom muškarcu i tražiti od njega utehu nakon svađe sa prijateljicom. I nema ništa loše u tome ako vas to smiruje, ali nakon što ohladite glavu javite se prijateljici i pokušajte da izgladite odnose. Nemojte dozvoliti da problem visi u vazduhu.

5. Kad joj treba pratnja za venčanje

Ako je vaša prijateljica solo i pozvana je na venčanje nemojte odbiti njen poziv da joj budete pratnja. Biće to prilika da se odlično zabavite, razbacate na plesnom podijumu baš kao što ste to radile dok ste obe bile same. Vaš dragi to veče može iskoristiti za izlazak sa prijateljima.

6. Kad se pita da li je on onaj pravi

Ako se vaša prijateljica dvoumi u svojoj ljubavnoj vezi, budite tu za nju jer joj treba savet i neko ko će stvari možda sagledati objektivnije od nje.

7. Kad joj premine neko blizak

Kada vašoj najboljoj prijateljici premine neko blizak ona vam mora biti na prvom mestu i tu stoji tačka.

