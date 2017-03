ŽENE, RASKRINKANE STE! Ovo je 6 najčešćih ženskih LAŽI!

Zbog ovih stvari žene najčešće izgovaraju neistine.

1. Ovu torbicu imam već dugo

Najčešće izgovorena ženska laž je da je nešto koštalo manje ili da je kupljeno već odavno. Ovu laž najčešće prodajemo partneru jer se jednostavno ne želimo prepirati oko vrednosti nečega što smo stvarno želele da imamo. Bez obzira na to što trošimo vlastiti novac i peglamo vlastite kartice, kada izgovaramo ovu laž često opravdavamo sebe.

2. Dobro sam! Nije mi ništa!

Priznajemo, nama je uvek nešto. Nešto analiziramo, nešto nas muči, u nekoj smo dilemi ili samo želimo više pažnje. Ženski mozak radi poput najbržih procesora i otvoreno je najmanje dve hiljada tabova paralelno u brovseru.

3. Bila sam sa samo 3 muškarca

Kada su brojevi u pitanju, nismo obraćale pažnju na časovima matematike. Partnere brojimo do maksimalno 4. Možda ta skromna brojka ima veze s tim što smo još uvek konzervativno i patrijarhalno društvo u kome je poželjno da žene imaju što manji broj partnera.

4. Boli me glava

A kad imamo partnera često nas boli glava. Može on izgledati kao Apolon, ali tableta za tu glavobolju još nije smišljena. No, to ne znači da nam se frajer ne sviđa - znači samo da nam se baš ne valja po čaršavima.

5. Krenula sam (a zapravo smo još kući)

Nismo krive! Te kazaljke na satu jednostavno vode tajnu misiju protiv nas.

6. Nisam ljubomorna

Možda i nismo, ali najčešće glumimo da nismo. Ali ako nema baš nimalo ljubomore kada partnera pogleda drugu ženu, možda njoj baš i nije toliko stalo.

