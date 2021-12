RIJALITI BAR U BROJKAMA! 30.000 € nagrada, traje 3 meseca, 15 učesnika, a od ove cifre će vam se zavrteti u glavi

Večeras počinje "Bar", projekat koji o kome će se tek pričati, a koji Kurir televizija realizuje u saradnji sa produkcijom "Videostroj" po švedskoj licenci, dok iza njega stoji najveća regionalna medijska kompanija.

Za nagradu od 30.000 evra boriće se 15 kandidata, koji će se prvi put predstaviti široj javnosti. Oni dolaze iz svih krajeva naše zemlje i regiona, a i pre samog početka emitovanja potpuno je jasno da će u "Baru" biti sve samo ne dosadno. To je najraznovrsniji sklop različitih karaktera, kulture, mentaliteta, sa radnim iskustvom ili bez.

Najzahtevniji I najkompleksniji rijaliti

Zbog jedinstvenog otvorenog koncepta koji „Bar“ donosi, na pripremi je angažovano više od 150 ljudi, što znači da svako ko to želi može da uđe u rijaliti i da postane njegov deo, a naši učesnici slobodno se kreću dok ih kamere sve vreme i svuda snimaju. Samim tim što se „Bar“ ne dešava u kontrolisanim uslovima, od takmičara se očekuje mnogo nepredviđenih situacija i iznenađenja.

Učesnici žive od svog rada

Za razliku od ostalih rijalitija, takmičari nisu zatvoreni u jednom prostoru. Njih 15 zajedno živi u stanu nedaleko od radnog mesta i radi u kafiću. Od kuće do posla se kreću slobodno, a usput mogu da obave sve što su zamislili. Kamere će da ih prate svuda tokom dana i noći.

Prioritet je bezbednost učesnika i gostiju

Koncept otvorenog rijalitija podrazumeva brojne izazove, ali su organizatori preduzeli sve što je u njihovoj moći kako bi osigurali bezbednost učesnika i gostiju. Angažovano je obezbeđenje 24 časa dnevno, svi učesnici su vakcinisani protiv koronavirusa i imaju sanitarne knjižice kako bi mogli da rade u baru, a svi gosti „Bara“ moraju da imaju kovid propusnicu bez obzira na to u koje doba dana posećuju „Bar“.

Može da uđe ko god želi

Svako ko to želi može da uđe u „Bar“ na piće, gde će ga uslužiti takmičari koji rade kao konobari i time će postati deo rijalitija. Jedini uslov je da svi koji žele da dođu u naš bar imaju kovid propusnicu jer nam je prioritet bezbednost učesnika i gostiju. „Bar“ se nalazi na adresi Vlajkovićeva 8 u Beogradu, tako da ste, naši dragi čitaoci, svi dobrodošli! „Bar“ će biti otvoren radnim danima od devet ujutro do ponoći i vikendom od devet do jedan ujutro, a ponedeljkom neće raditi. Goste očekuju žurke, nastupi, tematske večeri, provod i mnogo, mnogo zabave.

Publika ima važnu ulogu

Tokom tri meseca gledaoci učestvuju u postavljanju zadataka takmičarima, ali i odlučuju ko odlazi, a ko ostaje u rijalitiju „Bar“. Glasa se sve vreme i glasovi gledalaca drže takmičare u emisiji. Najbolji radnik nedelje može nominovati za izbacivanje nekog od konkurenata, a timovi nominuju radnika za kog misle da najmanje doprinosi. Jedino u ovom rijalitiju publika može da učestvuje i komunicira sa takmičarima.

Nema sumnje da će i ostalih osam takmičara oduševiti gledaoce, a kako će snaći pred kamerama, videćemo već večeras od 20.45, pa sve do 12. marta, kada se očekuje i finale prve sezone "Bara".

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu

