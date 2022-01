NEVNI SLOM POBESNELE HRVATICE! Totalno poludela VRIŠTI: P*šaću na njega! Pomešala alkohol i tablete PAO I S*KS?

Maja Kovačević potpuno je pobesnela kada ju je probudio Damir Tepavac, kada je ušao u stan.

Ona je pobesnela zato što joj je Sanja Jakšić zabranila da pije vinjak, nakon što je popila tri tablete za smirenje.

Maja je potpuno pobesnela zato što joj je alkohol zabranjen, pa je urlala kako više nema prijatelje u rijalitiju.

- Luka me je izdao, a sad si me i ti izdala. Evo ti pare za taj vinjak, koliko to može da košta - vikala je i bacala novac Sanji.

- P*šaću po njemu zato što me je probudio - vrištala je Maja

Maja je tvrdila i da ju je Sanja izdala zbog vinjaka, a nakon nervnog sloma legla je u krevet sa Ivanom Neškovićem.

Njih dvoje potpuno su se priljubili jedno uz drugo, pa je izgledalo kao da imaju intimne odnose.

