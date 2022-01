OTVORIO DUŠU! Sloba progovorio o jezivom nasilju koje je pretrpeo: ULETEO JE USRED NOĆI MRTAV PIJAN I DIVLJAČKI NASRNUO NA MENE

Slobodan Romić ispao je u sinoćnom izbacivanju, mada istakao je da je to očekivao i da mu tu nije bilo mesto, a nakon toga i otvorio dušu.

- Bilo mi je dosta svega. Mislim da ja nisam za ovaj tip rijalitija gde će ljudi da prave skandale konstantno - rekao je Sloba.

- Mnogo mi je žao što je ispao. Potrebna im je bila ta pozitiva koju je on imao, jer su svi imali isto mišljene o Slobi, a to je osoba kojoj uvek mogu da se povere - rekla je novinarka.

Sloba je potom ispričao anegdotu iz njegovog ličnog života.

- Izašao sam u gej bar i posle nekog vremena sam dobijao nepoznate pozive i znao sam da je on. Kada sam se vratio kući, on nije bio tamo. Legao sam i čuo njega kako dolazi pijan i besan. Krenuo je da me šutira po intimnim regijama i onda je krenuo da me davi, zatim sam mu ja uzeo glavu i krenuo da lupam o pod nakon čega je on krenuo da plače. Potom sam ga okupao, a on je želeo da vodimo ljubav, ali meni se samo povraćalo - rekao je Sloba.

Bivši učesnik Bara otkrio je kako su njegovi roditelji reagovali na to da je gej.

- Svaka situacija ostavi neki trag za sobom ili postane iskustvo ili vas vuče dole. Moji to nisu prihvatili tek tako, majka čak ni danas nije baš sve prihvatila, mada je otac to odma prihvatio i rekao da niko nema pravo da zabada nos u tuđ krevet. Treba imati hrabrosti i biti iskren prema sebi. Ja se trudim da širim ljubav - rekao je Sloba.

Sloba se potom osvrnuo na Svena koji je bio homofobičan u njegovom prisustvu.

- Sven je veoma mlad. Nije lako kada te celo društvo gura u pogrešnom smeru. Još mu treba vremena da sazri da otkrije svoju seksualnost - rekao je Sloba.

