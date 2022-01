IVAN IZ BARA OTVORENO: Voleo bih da budem striper i prihvatio bih svaku nepristojnu ponudu! A evo i šta kaže o VEZI SA MISICOM!

Odnos Ivana Neškovića i Sofije Une Manić danima intrigira gledaoce i učesnike rijaliti programa "Bar", koji se emituje na Kurir televiziji. U intervju za Kurir Stars sada je otvorio dušu i otkrio da njih dvoje nisu niti će biti u vezi.

Na početku razgovora priznao je šta mu najviše nedostaje poslednjih nekoliko dana.

- Meni sve fali u poslednjih nekoliko dana, najviše frizer. Na poslu mi je zanimljivo, naučio sam da pravim kafe, biću još bolji, trudim se koliko mogu.

Danima se priča o tvom odnosu sa Sofijom Unom. Da li ste na kraju zajedno ili niste?

- Mi smo u najboljem prijateljskom odnosu. Pre neki dan smo se dogovorili da između nas nema nikakve veze sem drugarske, tako da uveče mi legnemo, ja imam osobu koju zagrlim i pored koje zaspim i baš nam je lepo.

A zašto ti nije devojka?

- Zato što meni ne odgovaraju neke stvari kod nje i nema potrebe da ulazimo u rasprave i svađe. Njoj tako isto i kod mene. Zato je najbolje da budemo drugari i tako će biti do kraja. U to sam ubeđen.

Nedavno si u "Baru" lomio sve što ti je bilo pred rukama, cimeri su te jedva savladali. Šta te je toliko iznerviralo?

- Ja sam vrlo impulsivan i brzo me iznerviraju neke stvari, posebno kad mi neko upada u razgovor pa moram neke stvari da ponavljam. Napolju je drugačije, kad je neki problem, možeš da odeš i da se skloniš negde, a ovde si osuđen na 15 ljudi koji su svi na svoj način. To me izluđuje, kad znam da moram da budem s njima 24 časa.

Bajkerka Ivana je tvrdila da ste imali akciju preko video-poziva dok ste bili u karantinu i da te je dovela do vrhunca. Je l' tako opasna riba kao što se predstavlja?

- Ona priča danas jedno, sutra drugo. Sve zavisi od toga kako se ja ophodim prema njoj, ako nisam dobar - odmah baca kamenje na mene. Seksa preko kamere nije bilo dok smo bili u karantinu, ona se loži na sve što ima dve noge i onu stvar. Htela je odmah na početku da uzdigne sebe i da sebi digne cenu kako bi se što više pisalo o njoj.

Da li ima još neka devojka ovde u rijalitiju koja ti se sviđa sem misice?

- Dejana mi je vrh u svakom smislu, s njom bih van kamera mogao da budem i u vezi.

Imaš dete. U kakvim si odnosima s bivšom suprugom?

- U kontaktu sam i sa detetom i sa bivšom ženom. Mi smo u boljim odnosima sad posle razvoda nego dok smo bili zajedno. Pokajao sam se i što sam se bio oženio, tada sam bio mlad, glup i zaljubljen. Moja bivša supruga je svašta spaštala i trpela zbog mene. Ponižavao sam je jer sam je stalno varao, a ona nije devojka koja je to zaslužila jer je patrijarhalno vaspitana i dobra.

Da li si se zaista bavio striptizom pre ulaska u rijaliti?

- To nije tačno. Ja ne znam da igram striptiz. Kamo sreće da sam striper, možda bih nešto i zaradio. Nikada nisam dobio ni nepristojnu ponudu, rado bih prihvatio, samo da je žensko. Možda će sad posle "Bara" neko da se javi.

Više nisi u dobrim odnosima ni sa Sanjom. Je l' to zbog toga što je i ona bacila oko na Sofiju?

- Da, ne volim da mi se bilo ko petlja u nešto što nema veze s tom osobom. Ja se ne mešam ni u čiji život, a ona to stalno radi. Prava je mirođija u svakoj čorbi, to me izluđuje, baš preteruje.

