DAMIR IZ BARA TVRDI: Maja i Sanja su pacijenti! Uopšte mi ne smeta što je Deda gej! A evo šta kaže o drugim CIMERIMA IZ RIJALITIJA

Damir Tepavac jedan je od najneomiljenijih takmičara u rijalitiju "Bar". Iako ima iskustva sa ovakvom vrstom posla, cimeri mu najviše zameraju što nije timski igrač i što ne želi da svoje znanje i iskustvo podeli s drugima.

Na početku razgovora za Kurir sumirao je dešavanja poslednjih nekoliko dana u "Baru".

- Ovde se danima ništa ne menja, jedina razlika je što je došlo do nekog timskog duha, ali je to, po meni, lažni timski duh.

Videli smo da si imao akciju sa Zoranom Stanković, iako je ona ušla u rijaliti kao zauzeta devojka.

- U rijaliti se ne ulazi kao zauzet, samo to ću reći. Nje mi je žao kao lika, ona ima ozbiljnih problema.

Zašto nisi hteo da razgovaraš sa Zoraninim dečkom kad je došao u "Bar", već si pobegao da te ne vidi?

- Nisam pobegao, čovek me je iz čista mira napao. Došao je unutra, udario me je, tad je došlo obezbeđenje i izvelo ga napolje. S njim nemam šta da pričam, posebno kad me je udario u glavu, sa Indijancima ne pričam.

Ko ti prija od cimera?

- Sa svakim mogu da budem cimer i kolega, samo bez mnogo emocija. Kad mi neko treba, kontaktiram s njim, a kad mi ne trebaju, sklanjam se. Ovde se samo tako može opstati do kraja.

Svi ti zameraju da nisi timski igrač.

- Oni imaju tu olakšavajuću okolnost da ja sve što radim sam, radim bolje od njih, koji god da je posao u pitanju. Pošto ovo nije moj lokal, ne moram da budem timski igrač. Taktiku imam, ali je menjam svaki dan.

Imaš li nekog ovde ko ti je drag, na koga možeš da se osloniš?

- Nema burazera ni kralja ovde, to je bila Milica Radovanović, ali je ona otišla. Krivo mi je bilo baš kad je otišla.

Ko te najviše nervira?

- Dva pacijenta se ističu - Maja Kovačević i Sanja Jakšić. Maja jer je preglasna, jako je neozbiljna i svima upada u reč. Šesti razred ekskurzija. A Sanja jer je u svakoj čorbi mirođija.

Ko će biti novi par u rijalitiju?

- Davor Darmanović i Kristina Stanković, oni spavaju zajedno od početka, nešto cvrkuću.

Mnogi su se plašili tvoje reakcije na Slobodana Romića i to što otvoreno priznaje da je gej.

- Deda (Slobodan) je okej lik. Ja nisam ograničen čovek, nikad mi nije smetala nečija seksualna orijentacija.

