SVE DETALJE DRAME ZORANE I NJENOG DEČKA GLEDAJTE VEČERAS: Imala SEKS s Damirom, pa se pravdala da je sve ŠOU!

Vecerašnja epizoda rijalitija "Bar", koju možete da pratite na Kurir televiziji od 20:45, donosi neverovatnu akciju.

Sve ono što se događalo prethodnih dana možete videti večeras, između ostalog i lezbo akciju Sanje Jakšić i Maje Kovačević, dok je Luka Pavlović bio između njih. Ipak, to nije sve!

Najveći utisak na barovce ostavila je drama koja se odigrala tokom jučerašnjeg dana, kada je dečko Zorane Stanković uleteo u bar i javno raskinuo sa njom. Razlog za to je što ga je ona prevarila sa cimerom Damirom Tepavcem, s kojim je ispod jorgana imala vrelu akciju.

Čim je video snimak seksa svoje devojke sa drugim, Zoranin partner uputio se ka lokalu, kako bi se obračunao s njima.

Hrabri Damir tada je pobegao u drugu prostoriju, dok je Stankovićka pokušala da se opravda, tvrdeći da se među njima ništa nije dogodilo.

Kako je sve to izgledalo, šta je sve Zorana rekla dečku, kao i da li joj je na kraju poverovao, pogledajte u večerašnjem pregledu rijalitija u 20:45! Vrata Bara su otvorena, pa ovom prilikom pozivamo sve vas da svratite i proverite zašto je baš ovo mesto najbolje u gradu! Radno vreme Bara je svakog radnog dana (osim ponedeljka) od 9 ujutru do ponoći, dok je vikendom produženo za jedan sat, tačnije do jedan ujutru.

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovićevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

