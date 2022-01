OTAC ME SE ODREKAO, ZABRANIO JE DA SE POMINJE MOJE IME: Sanja iz Bara u nikad VEĆIM PROBLEMIMA! Požalila se cimerima!

Sanja Jakšić saznala je da je se otac odrekao! Takmičarka rijalitija "Bar" dobila je neprijatne vesti koje se tiču njenih porodičnih odnosa.

Ona se svojim cimerima iz rijalitija požalila da je se otac odrekao, a kako im je objasnila, tu informaciju je dobila od jednog posetioca "Bara". Sam razlog za ovakvu njegovu odluku nije navela, pa je nepoznato zbog čega je Jakšićkin otac ljut na nju.

- Čula sam da je zabranio da mi se pominje ime. Žao mi je što je takva situacija i što je do toga uopšte došlo. Kad se "Bar" završi, videću o čemu se radi, a to tada neću da se opterećujem time. Znam zašto sam došla u rijaliti i trudiću se da ostvarim svoj cilj - rekla je Sanja i dodala:

- Ne može ništa da me poremeti, mentalno sam jaka, sigurna sam da će se sve rešiti kad izađem. Razgovaraću sa ocem kad izađem, naravno, ako on to bude želeo. Čudno mi je što je zabranio da se moje ime pominje u kući, ne znam šta je moglo toliko da ga naljuti - navela je ona.

Jakšićeva je jedna od najkontroverznijih učesnica u "Baru". Od samog starta je govorila o svom seksualnom opredeljenju i da je privlače žene. Otkrila je da je u vezi sa ženom i da nema problem s njom da se ljubi u javnosti, ali izgleda da je na nju zaboravila, pa je od samog početka bacila oko na Sofiju Unu, a zatim je imala vrelu akciju u spa-centru s Lukom Pavlovićem i Majom Kovačević, da bi se poslednjih nekoliko dana okomila i na Dejanu Deletić, s kojom je spavala u krevetu. Možda se baš ovakvo ponašanje ne dopada njenom ocu, pa je to razlog zbog kojeg je ljut na ćerku.

Inače, ona je u razgovoru s posetiocima "Bara" otkrila da će noć provesti sa Deletićkom i da je mnogima omiljena takmičarka prethodne noći spavala bez donjeg veša.

- Nemoj to da mi radiš, noćas spavam s Dejanom. Sinoć nije imala gaće, valjda će večeras - rekla je Sanja.

