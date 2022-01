MAJKA UČESNICE BARA ZA KURIR: Sofiji Uni ne smeta što Ivan ima dete, već što joj to nije rekao na POČETKU veze!

Misica Sofija Una Manić (31) pred kamerama rijalitija "Bar" započela je vezu sa šest godina mlađim Ivanom Neškovićem.

Njihova veza je od starta bila burna, nekoliko puta su se svađali, raskidali i mirili se, a nju je posebno pogodilo što joj nije odmah na početku zabavljanja otkrio da je razveden i da ima dete.

To što se naljutila na dečka i razočarala se nimalo ne čudi Uninu majku Milenu, koja za Kurir kaže da njena naslednica voli iskrenost.

- S obzirom na to da ona iza sebe ima dva braka, o čemu otvoreno priča, naravno da se naljutila. Una je bila revoltirana Ivanovim ponašanjem, jer voli iskrenost, da je sve transparentno. Kod nje je ili "sviđaš mi se", ili "ne sviđaš mi se". Ako joj se neko dopada, to je to, ne deli ljude. Apsolutno joj ne smeta što on ima dete, već što nije stavio sve karte na sto od starta - počela je Milena za Kurir i dodala da Nešković, iako je simpatičan mladić, u spoljnom svetu nije tip muškarca s kojim bi se njena ćerka zabavljala.

- On je dečko iz provincije, malo je mačo. Lep je i simpatičan dečko, verovatno ju je to i privuklo. S druge strane, mlada krv... Da su u spoljnom svetu, da nisu zatvoreni, možda bi je privukao, ali nakratko. Mislim da ne bi opstali na duge staze. Prosto, mislim da ona misli da on nije njena šoljica čaja. Njoj odgovara stabilan i ostvaren čovek, bez kompleksa. Nemam utisak da je izgubila glavu za njim - iskrena je ona.

Ipak, kako dodaje, ne bi imala ništa protiv da njena mezimica i po izlasku iz "Bara" nastavi vezu s mlađim muškarcem.

- Ako njoj odgovara, nemam ništa protiv! Nikada se nisam mešala u njene odluke. Neka je ona srećna, meni je to najvažnije. Iskreno, volela bih da se Una Sofija ostvari kao majka i da se to dogodi dok još mogu da joj i ja pomognem. A ako se na taj korak odluči s njim, nemam ništa protiv - kaže nam Milena.

Na pitanje šta joj se ne dopada kod potencijalnog zeta, Unina mama je prokomentarisala:

- To što ima kratak fitilj. To nije primereno. Ne zameram mu, bio je vidno iznerviran, ali svakako to bi trebalo da se kontroliše. Ta karakteristika je meni jako ružna. Ja sam imala idealnu porodicu, i moje dete isto. On je zapravo njena sušta suprotnost! To ju je i privuklo kod njega.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

