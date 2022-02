SVEN IZ BARA RAZOČARAN U CIMERE: Barovci žele da me napiju kako bih se potukao i zbog toga bio diskvalifikovan! Evo šta kaže o ocu

Sven Vadlja ne oseća se dobro zbog situacije koja je zavladala u rijalitiju "Bar". On, kako nam je rekao, sumnja da su se ostali učesnici urotili protiv njega i da na svaki način hoće da ga sabotiraju da bi bio izbačen.

foto: Kurir

- Trenutno se osećam jako loše. Situacija u "Baru" je žalosna. Ovde je bitnije koliko si s nekim spavao, koliko je bilo seksa u rijalitiju ili neke tuče među nama, nego to zbog čega smo ovde i došli. Da bismo radili i nešto zaradili - rekao nam je na početku Sven.

Otkrij nam ko je sve imao seks u rijalitiju a da mi to ne znamo?

- Ne znam više ni ja. To ne mogu više ispratiti koliko se često događa. Sačuvaj bože.

Otkad je ušao u "Bar", tvoj tata Darko je u centru pažnje. Ipak, sada ga svi ogovaraju i jedva čekaju da mu vide leđa.

- Zato što je najbolji rijaliti igrač, plaše ga se jer znaju da će ići do finala. Zbog toga pokušavaju na sve načine da ga izbace ili da mu nameste diskvalifikaciju.

Kaže želi da da otkaz u "Baru" i da ide kući.

- Zato što se jako razočarao u ljude ovde. Svi su mu se zgadili.

Da li je on pre ulaska bio svestan u šta se upušta?

- Znao je kuda ide i zašto ide. Bili smo tri nedelje zajedno, meni je šesta. Bili smo, videli i probali. Ako se nešto ne promeni, izaći ćemo zajedno i to je to.

foto: Kurir

Pokajao se zbog ulaska?

- Veoma. Vraća se na posao u Austriju čim ode odavde.

Zašto je on uopšte i došao ovde?

- Da bi se zezao i mene podržao, jer zna da ja volim ovaj posao.

Kakav je Darko kao osoba?

- Tata je najbolji čovek na svetu. Takva je dobrica, dobar je ko hleb. On samo izgleda strašno. Kao pas koji laje, ali ne ujeda. Nikad ništa nikom ne bi uradio.

Da li ti je teže sada kad si se vratio?

- Mnogo teže, jer svi imaju pik na mene zbog povratka.

Kako si podneo njegove kritike zbog pijanstva?

- Prihvatio sam ih, on mi najbolje želi u životu i sve ću ga slušati. Kao i do sada.

Vi ste sada dva takmičara. Ako on ispadne, to ne znači da ćeš i ti. Proglašen si za miljenika publike.

- Ni meni ne odgovara energija. U potpunosti se slažem sa ocem i podržavam ga. Ako on ode, idemo zajedno. Zajedno smo ušli, zajedno i izlazimo.

foto: Kurir

Ko vas je najviše razočarao?

- Svi do jednog. Licemeri su i užasni ljudi.

Šta ti najviše smeta?

- To što nisam u fokusu.

A zašto tebe mrze?

- Zato što sam otišao odavde, pa sam se vratio. Da tako neko drugi ode, njega produkcija ne bi vratila. To znači da vredim nešto. Sve im je to taktika.

Kakva taktika?

- Dejana mi je rekla da je Ksenija pričala da oni imaju taktiku da izbace Darka, a da ću ja odmah izaći za njim. Ili obrnuto. Hoće dve muve da ubiju jednim udarcem. Isto tako hoće da me napiju da bih reagovao burno i potukao se, a to je razlog za diskvalifikaciju. Kad to čujem, svima njima bih samo mogao kosti da polomim.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

25:55 05 02 2022 BAR PREGLED DANA 2 DEO