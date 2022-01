VRŠNJAČKO NASILJE! SVEN VADLJA: U školi su me maltretirali i tukli, nazivali su me pogrdnim imenima

Povratnik u rijaliti "Bar" Sven Vadlja žrtva je vršnjačkog nasilja, saznaje Kurir. Ovaj osamnaestogodipnji učesnik iz Hrvatske, koje društvo u Kurirovom šou programu pravi otac Darko, pretrpeo je vređanja i udarce od strane dece sa kojima je išao u školu.

Sven sada otvoreno priča o tome, ali otkriva i da mu se u tom periodu javila i averzija prema ljudima homoseksualnog opredeljenja, ali da se i to dosta promenilo zbog jedne njegove drugarice, ali i odnosa sa još jednim učesnikom "Bara", koji je napustio takmičenje, Slobodanom Romićem, koji je od prvog dana priznao da je gej.

foto: Kurir Televizija

Da li postoji neka tajna koja će se otkriti tokom tvog učešća u Baru", a što ti ne bi voleo?

- Ne postoji. Jedino što bi moglo da se otkrije, a evo sad ću ja reći, je to da sam sa 16 godina kupio auto za 150 evra i da sam odmah napravio saobraćajnu nesreću.

Siguiran si da nema nešto što bi neko mogao da zloupotrebi protiv tebe dok si ti u rijalitiju?

- Teško. Za neki prljav veš, mnogi ljudi i ne znaju. Ima, ali ne može niko da sazna. Svi imamo prljav veš.

Čuo sam da si baš veliki protivnik homoseksualaca, zbog čega imaš takav stav prema njima?

- Imao sam u osnovnoj školi nekih problema. Nisam ja uvek bio problematičan, kasnije je to došlo. Šta se desilo i kakve to veze ima s pripadnicima LGBT populacije?

- Maltretirali su me, tukli su me u školi. I to sve zato što sam se odvajao od drugih, ni sa kim nisam želeo da se družim, bio sam asocijalan. Zvali su me svakakvih pogrdnim imenima. Takođe, spopao me jedan gej. Tada mi se javila mržnja prema svima, pa i prema homoseksualcima. Sada imam drugačije razmišljanje. Ne mrzim, ali ih ne mogu podržati. Ne diraš me, ni diram te. Baš me briga šta ti radiš u svoja četiri zida, ali se od mene odmakni. Imao sam prijateljicu koja je biseksualka i zahvaljujući njoj sam po tom pitanju počeo da popuštam.

foto: Nemanja Nikolić

I u "Baru" si imao korektan odnos sa Slobodanom, koji ne krije svoje seksualno opredeljenje.

- Kada sam video Slobodana, nagađao sam. Kada je ušao pomislio sam da je gej, a onda je on to priznao. Odmah sam pomislio da li je moguće, ali sam rekao, ajde, daću mu šansu. I stvarno, dao mi je sasvim drugačiju sliku o svemu tome. Sa Slobom sam bio super, pričali smo, pili smo kafu zajedno, pušili smo cigare zajedno, on je zreliji i mogao sam da pričam s njim.

Šta misliš o Sanji?

- I ona je OK. Veliki je brat i to je to.

Ima li neka devojka u Baru u koju bi mogao da se zaljubiš?

- Ih, sada bi to bilo interesantno. To što se vidi na kameri ne znači ništa. Inače, volim starije devojke. Ima jedna takva u "Baru", ali neću reći ko je. Imamo komunikaciju i iz Srbije je, to je sve što ću otkriti.

Zašto se plašiš da kažeš njeno ime?

- Ne plašim se, već ne volim takve stvari da delim. Za moje cure nisu znali ni moji roditelji, ni moji prijatelji. Nijednu do sada nisam doveo u kuću. Takav sam.

Jesu li te muvale starije žene pošto ih voliš?

- Žene ne, ako misliš na udate, ali starije devojke jesu. Najveća razlika bila je 19 godina. Ja sam imao 17, a ona 36. Radio sam letnju sezonu, tamo smo se videli i to se desilo. Aleksandar Panić

Menadžer Nenad se naljutio Nove kazne u "Baru" Barovci su saznali da će imati nove kazne za nepoštovanje pravila, ali i ograničenja. - Mahom više ne nosite maske, tako da sledećeg kojeg vidim oduzeće mu se 3.000 dinara od plate. Svaki konobar koji ne bude hteo da se razduži i odradi svoju dužnost isto 3.000 dinara. Svi znate kako se kuca i vadi račun i na kraju smene vi ste dužni da se razdužite i predate svoje zaduženje vođi. Ako ne budete hteli to, vođa mi samo kaže i odbijamo od plate 3.000 dinara - rekao je bar menadžer Nenad i dodao: foto: Kurir TV - Nedostatak dnevnog izveštaja kase, kartice i manjak. Vođe, vi ste mi direktno zaduženi da proverite svako zaduženje, svaki manjak će da se da se naplati od zajedničkog bakšiša i plus kazna za vas je 3.000 dinara. Zanemarivanje gostiju. Ono što sam ja primetio do sad je da odnesemo gostima prvu turu i posle toga se više ne pojavljujemo. Za to isto 3.000 dinara. Svesno lomljenje inventara ili bilo čega bice kažnjeno 6.000 dinara. Alkohol sam vam dozvolio i dalje ima po dva pića. Ako neko pretera u konzumiranju alkohola 5.000 dinara - rekao je menadžer.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

44:32 PULS BARA 28.01.2022.