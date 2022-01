MIĆA NAGOVARAO DEJANA DA IDE KROZ STAKLO JER JE DOBRO ZA RIJALITI: Zadrugar izneo strašne tvrdnje o starijem igraču! Sprema se LOM

Marko Đedović i Lepi Mića važe za zadrugare koji umeju da vode dobre spletke i manipulišu drugim učesnicima.

Đedović je otkrio i mnogo tajni koje se tiču Dejana Dragojevića. Lepom Mići se navodno ne dopada što se sve više zadrugara obraća za pomoć upravo Đedoviću a ne njemu, kako je to bilo do prošlih sezona.

Đedović uživa u toj svojoj ulozi pa je ogovarao Miću.

- I njemu je sad krivo kao osobi od 65 godina koju niko ozbiljno više ne shvata. Ne interesuje me bre taj čovek. Odveli su ga u "Magazin in" da budeš jedini porodični čovek među razvratnicima i onda kao neko ko se predstavlja kao porodični čovek legneš na pod i pokazuješ kako se Mima i Gruja je*u. Ako su to porodične vrednosti, onda bolje da budem razvratnik - rekao je Đedović.

- Stvarno je to radio? Ko ti rekao? - bio je u šoku Miki Đuričić.

- Ostali koji su išli. Znači legao je na pod i simulirao se*s i dahtao - otkrio je Đedović.

- Jaoj, hajde da menjmao temu - uplašio se Miki.

- Da, on nagovara sinoć Dejana da ide kroz staklo jer misli da je to dobro za rijaliti, ali nije. Gde čovek da hoda opet krvav po Pinku? Miću treba brzo pelcovati protiv besnila - bio je u šoku Đedović.

