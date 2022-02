SKANDAL! BAROVCI PRONAŠLI ČLANAK IZ NOVINA SA SOFIJINOM IZJAVOM: Ksenija je prostitutka, a Ivan koristi kokain

Skandal je nastao kada je Ivan pronašao članak iz novina gde je Sofija dala izjavu o njemu i njegovoj porodici.

- Odakle tebi pravo da ti spominješ moje dete usta te j*bem smrdljiva - rekao je Ivan.

- Ti si bolestan čovek - rekla je Sofija.

U tom trenutku se uključila i Sanja.

- Klošarka si i crkni u klošarstvu - rekla je Sanja Sofiji.

foto: Kurir televizija

Konflikt se preneo iz bara u stan, a Sofiji još nije bilo jasno o čemu se radi. Pa je upitala Kseniju.

- Koje tu poruku napisao za njegovo dete? - pitala je Sofija.

- Ne, to si ti izjavila. U novinama je - rekla je Ksenija.

Nakon toga Ksenija joj je pročitala šta je pisalo u novinama.

- Ksenija je prostitutka, a Ivan koristi kokain. Sramota me je što ga nisam dobro procenila. On je bio nasilan i prema bivšoj ženi, njega dete uopšte ne zanima. Ne daje mu novac, nije brižan. Zanimaju ga samo seks, droga, alkohol i kocka i on otvoreno govori o tome. Ivan ima veliki problem sa drogom i sa kockanjem. On je prao pare preko nekih kockarskih igara. Ne znam šta sve konzumira, ali za kokain sam sigurna - pročitala je Ksenija.

foto: Kurir televizija

- Ja bih te sad kao njegova nova devojka prebila - rekla joj je Ksenija.

Sofija Una je nakon ovoga samo stajala, jela i smeškala se, što je Sanju iznerviralo i krenula je da je juri sa kečepom. Sofija je pobegla i sakrila se iza obezbeđenja.

1 / 4 Foto: Kurir televizija

