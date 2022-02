DEJANA OPLELA PO SVIMA: Da nismo u Baru, Nenada ne bih pogledala, a Sofija Una je TEŠKA KOMPLEKSAŠICA! ŠOK INTERVJU

Dejana Deletić jedna je od najzanimljivijih takmičarki prve sezone rijalitija Bar. Svojom harizmom i pozitivnom energijom osvojila je većinu gledalaca, pa se do sada nijednom nije našla na vrućoj stolici.

foto: Kurir televizija

Javno je priznala da je zaljubljena u menadžera "Bara", ali je evidentno da gaji osećanja i prema Aleksi Barudanovu, koji s njom trenutno ne razgovara, iako su se više puta do sada poljubili. Upravo na ovu temu smo započeli i naš razgovor sa ovom simpatičnom Kragujevčankom.

- Trenutno je ili ljut iz nekog razloga na mene, ili nema šta da mi kaže. Tako da ne bih znala u kakvim smo odnosima trenutno.

Hoćeš li Aleksi preći preko toga?

- Nemam preko čega da pređem zato što nismo u vezi. On je slobodan da radi šta god želi. Nemam neki osećaj da treba da mu pređem preko bilo čega.

Kakva osećanja gajiš prema Nenadu?

- Ljubav. Ne znam kako bih opisala njegov i moj odnos jer je vrlo komplikovan, ali mislim da ima nečeg tu i da on nije ravnodušan prema meni.

Da li ćeš pokušati nešto više s njim nakon završetka "Bara"?

- Ne znam. Moram prvo da vidim kakva ću biti u glavi kad se sve ovo završi. Svakako ću mu pustiti poruku, otići ćemo na piće, pa ćemo videti. Nikad se ne zna.

Da li bi ti bilo lakše da ga zavedeš da niste pred kamerama?

- Naravno. Samo bih ga pitala kad ćemo da se ljubimo u usta s jezikom.

Deluje kao da je Nenad u potpunosti tvoj tip muškarca.

- Iskreno - nije. Skroz drugačiji tip preferiram. Da sam sad u Kragujevcu i da sam izašla u grad, Nenada ne bih ni primetila, ni pogledala. Ni da stojimo sto do stola. Ovde smo osuđeni na dvadesetak ljudi u krugu i onda mi je nekako zanimljiv. Tako da je sada moj tip, a napolju nikako.

foto: Kurir televizija

Je l' ti je krivo zbog toga što si imala seks pred kamerama s Davorom?

- Nisam imala seks! Davor se te noći napio i uleteo mi je u krevet s pričom da se ne smuvam s malim Aleksom. Krenuo je da me liže po vratu i ruci, pa me je to malo zgrozilo i odatle moja faca, koja se onda videla na onom snimku. Ali pošto svi misle da je bilo akcije - evo neka bude da je bilo. Izvini, mama, za sve suze tvoje.

Zašto ne podnosiš Sofiju Unu? To su svi primetili.

- Nije da je ne podnosim, ali ne može ona da pljuje, pa da pokušava da liže. Nije trebalo da se vraća ovde, jer je mala iskompleksirana.

Ko te najviše nervira u "Baru"?

- Sofija i Sven. Ali on svakako ispada uskoro, a onda mi je na tapetu teška kompleksašica Sofija.

Da li imaš favorita za pobedu?

- Imam, sebe. Najzanimljivija sam za šou i dobro radim posao. Osim mene, volela bi da pobedi Davor.

foto: Kurir Televizija

Postoji li nešto zbog čega se kaješ, a da si uradila u "Baru"?

- Posle "Bara" nema kajanja. Krivo mi je što sam dozvolila sebi da se poljubim sa Aleksom, ali i to da igram sa ostalima te fote i da me hvataju za zadnjicu. Majka mi je zbog toga pila bensedine, to mi nije trebalo. Ali živ čovek - šta da se radi.

Za vikend ste imali super žurku na kojoj si igrala sa striperom. Ipak, delovalo je kao da ti je neprijatno zbog toga?

- Zato što sam bila trezna. To igranje sa striperom mi je trauma i to ću pokušati da potisnem i da zaboravim nekako. Dosad sam se plašila buba, a odsad i stripera. Da je menadžer Nenad bio striper, možda bih bolje igrala.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/Aleksandar Panić

